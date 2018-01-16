انخفاض طفيف فى أسعار الدواجن واستقرار اللحوم

أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية بشكل طفيف لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 26 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.



فيما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و125 للضانى، و135 للبتلو.



واستقرت الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.