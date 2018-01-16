الزراعة تطلق خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية

news image سيــارات

اختلافات فنية بين سيارتي نيسان جوك وأوبل موكا

المال خاص أظهرت المقارنة بين نيسان جوك A/T وأوبل موكا T/L وجود اختلافات فنية واسعة بين السيارتين مع فارق سعري بينهما يصل إلى 54 ألف جنيه، فنيسان جوك مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة قصوى 118 حصانا وعزم 158 نيوتن، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ الساعة خلال 11.5 ثانية. أما أوبل موكا فمزودة بمحرك 1400

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news image عقـــارات

تجار مواد البناء يتوقعون ثبات الأسعار في الربع الأول من 2018

محمود زكي يتوقع بعض تجار مواد البناء استمرار حالة الثبات في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي. بلغ متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة الحالية قيمة 12.2 جنيه للطن، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت بين 880 جنيها 950 جنيها للطن، تسليم أرض  المصنع. وأشاروا إلى أن الأسمنت شهد ارتفاعًا وصل إلى أكث

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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بنـــوك

QNB يتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لمنتدى شباب العالم

شريف عمر أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى مصر "QNB" تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه؛ لرعاية مؤتمر شباب العالم الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى. وأشار البنك، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، إلى أن قيمة تبرعات العام الماضى بلغت 35 مليون جنيه، ممثلة فى 20 مليونًا لمنتدى شباب العالم، و4.5 مليون جنيه للقطاع

news image سيــارات

وزير الصناعة: استراتيجية النهوض بالسيارات لا تخدم مصالح شركات معينة

أحمد شوقي قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إن إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات لم تستهدف خدمة مصالح شركات معينة على حساب أخرى، كما يتم الترويج بذلك. وطالب بسرعة إصدار الاستراتيجية لأنها في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع السيارات، لأنها تستهدف بشكل أساسي دعم الصناعة المحل

اقتصاد وأسواق

الزراعة تطلق خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية

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الصاوي أحمد

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية لرفع خصوبة وكفاءة التربة وزيادة انتاج المحاصيل المختلفة، والتغلب على مشاكل الأسمدة الكيماوية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الخطة تعتمد على التوسع في إنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية من خلال معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية، باعتباره من أقدم الهيئات في إنتاج المخصبات الحيوية.

وأشار البنا الى أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة لتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، لزيادة خصوبة التربة والإنتاج النباتي.

وأوضح وزير الزراعة أن الأسمدة الحيوية توفر للنبات ما يحتاجه من العناصر الغذائية والمواد المشجعة للنمو، وفي نفس الوقت تتغلب على المشاكل الناجمة عن استخدام الأسمدة الكيماوية، حيث تحافظ على التوازن الحيوي في التربة، وتحسين قوامها وخواصها، وزيادة قدرتها على الحفاظ على المياه، فضلاً عن قدرتها العالية في مقاومة الأمراض وإكساب النبات المناعة الذاتية، والحصول في النهاية على منتج ذى جودة عالية وآمن للإنسان والحيوان.

وأكد البنا أن مركز البحوث الزراعية كان له دور مؤثر في تطوير وإنتاج مجموعة من الأسمدة والمخصبات الحيوية متعددة الأغراض والصور، والتي من شأنها أن تتواءم مع التطورات الزراعية من نوعية المحاصيل ونظم الري والظروف المناخية والبيئية.

وقال إن المخصبات والأسمدة الحيوية التي تم إنتاجها ثبت عملياً فاعليتها في حل مشاكل التسميد الكيماوي، خاصة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، لافتاً الى أنه سيكون لها دور مهم جداً في تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، خاصة تحت ظروف الأراضي حديثة الاستصلاح.
وزارة الزراعة
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