حين تقصر الذراع عن بلوغ طموحاتها

ما بين صدود الغرب- بشقيه الأوروبى والأميركى لنحو ما يزيد على نصف قرن- عن توسلات الجمهورية التركية الانضمام رسمياً إليه.. وبين توجس الشرق- بشقيه الإسلامى والمسيحى لنحو قرن من الزمان إلا قليلاً- إزاء محاولات تركيا معاودة هيمنتها الإمبريالية (العثمانية)، يبدو الرئيس «أردوغان» أشبه بالمرء الذى يقصر ذراعه عن بلوغ طموحاتها الخارجية شرقاً وغرباً.. فيما توشك الدعوات الداخلية المتباينة من فرط خلافاتها العميقة أن تسقط البلاد فى براثن المافيا (المنظمة)، بحيث باتت السياسات الخارجية فى أدنى مستوياتها منذ عقود.. فيما يستبق الصراع حول السلطة الاستحقاقات الداخلية الضرورية.



إلى ذلك، وفى سابقة بروتوكولية يندر حدوثها.. يدعو «أردوغان» نفسه قبل أيام لزيارة باريس، فى محاولة منه لكسر «الحظر الدبلوماسي» مع أوروبا، كما للتحقق من الأجواء هناك بشأن التنافس الداخلى فى الانتخابات الرئاسية العام 2019 بين كل من «أردوغان» وسلفه «عبدالله جول».. الذى يحظى بعلاقات قوية مع المؤسسات الغربية- كما يقف معه الأميركيون والإسرائيليون وفقاً لصحف أوروبية- إضافة إلى تواصله العميق مع رئيس الوزراء السابق «داود أوغلو» الذى يعتبر المنظّر الاستراتيجى للسياسة التركية لـ (البحار الأربعة).. كما ينفذها حزب العدالة والتنمية المنقسم من بعد على نفسه إلى أجنحة متباينة الأمر الذى قد يجعل التنافس بينها من أكثر التطورات الجديرة بالمراقبة فى العام الحالى -2018 السابق على عام الانتخابات الرئاسية- خاصة فى ضوء ما يتوقعه المراقبون لمجريات الأمور فى داخل المعسكرين المتنافسين.. ما من شأنه اللجوء- أحدهما أو كلاهما- للضرب تحت الحزام للتأثير فى نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها غير المتوقعة.. ما قد يفاقم بالإضافة إلى المشكلة الكردية من حالة اللا استقرار الداخلى فى تركيا.



على صعيد مواز لما يعتبر نعى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، إلا كشريك تجارى وأمنى فحسب، وليس حليفاً سياسياً كما يأمل «أردوغان»، فإن العلاقات بين تركيا وروسيا - على الجانب الآخر - تبقى دون مستوى التحالف.. إلا من تفاهمات تكتيكية تفرضها المعادلة الجديدة للتمركز العسكرى والسياسى لروسيا فى سوريا.. لا تحول بين اختلافاتهما الاستراتيجية، ذلك فى إطار لغة برجماتية تجمعهما.. نظراً لتوتر علاقات تركيا مع الغرب، الأمر الذى تحاول موسكو ملء الفراغ الناتج عنه.. وإلى ما يشكله البعد الاقتصادى كعامل حيوى فى العلاقة بينهما.. وليس آخراً بالتحركات الجديدة عن الأرض فى منطقة شرق البحر المتوسط، ومع ذلك يبقى لكل طرف منهما استراتيجية مختلفة إن لم تكن متناقضة مع الآخر بالنسبة لمجموعة بعينها من القضايا الخلافية (..) تؤثر بطبيعة الحال على محدودية التفاهم التركي- الروسى.



إلى ما سبق، يمكن القول بتراجع علاقات تركيا الخارجية مع القوى الكبرى.. ما يجهض استراتيجيتها فى أن تكون «الوصلة» بين الغرب والشرق، إلا لو حققت نجاحات فى اتجاه الشرق تستعيض من خلالها- ولو بالغصب- ترميم جسورها مع الغرب، الأمر الذى قد يفسر النشاط المكثف للسياسة التركية بالنسبة للمسألة الشرقية، سواء فى البحر الأحمر من الصومال إلى السودان (سواكن العثمانية) أو فى المنطقة بين الساحل والصحراء (تشاد- ليبيا- تونس).. ناهيك عن دورها المركزى فى العراق كما «بالنسبة لدول شرق المتوسط على السواء، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن نذر الفشل سواء لتحركاتها الخارجية أو بالنسبة لأوضاعها الداخلية.. تبدو معلقة فى الأفق.. إذ تقصر ذراعها عن بلوغ طموحاتها.

