فى مدينة العقاد 630 العـقاد فى رحاب الفكر والفلسفة 1

بدأت إرهاصات اهتمامات العقاد الفكرية والفلسفية منذ البدايات، ولم يمنعه عمله بالصحافة وطبيعة مادتها، ولا اهتماماته الوطنية والسياسية، ولا ما خاضه من معارك من مولاة اهتمامه بالفكر والحكمة والفلسفة.



وبدت جذور هذه الاهتمامات واضحة فى أعماله الأولى وهو فى صدر الشباب، وقد رأينا بالمجلد الأول لمدينته، ما تناوله فى أعماله الأولى من موضوعات فكرية وفلسفية، واهتمامه بأعلام هذا المضمار العالميين والعرب والشرقيين بعامة والإسلاميين. وظهرت هذه الإرهاصات الفكرية فى مجموعاته الأولى بدءًا من «خلاصة اليومية» التى صدرت عام 1911 وهو لا يزال فى العشرين، وأتبعها بعد الإنسان الثانى- أو المرأة- إصدار 1912، بالشذور التى ضمت إلى خلاصة اليومية وصارتا «خلاصة اليومية والشذور».



وقد رأينا بالمجلد الأول لمدينة العقاد، أنه عكف رغم أزماته ومتاعبه الصحية والنفسية، على القراءة فى كتب «الفلسفة المادية»، والنظر الطويل فى مذهب «النشوء والارتقاء» وبدأ منذ سنة 1910 يكتب فى فلسفة هذا المذهب، ويكتب فى «خلاصة اليومية» عن الفيلسوف «فيورى»، فيرى فيه الباحث الذى لا ينشد غير الحقيقة، وصَدَّرَ «خلاصة اليومية» بحكمة أبدى أنها تدور على محاور ثلاثة : أن كل ظواهر الكون نتيجة تفاعل القوى المختلفة وكذلك الاجتماع البشرى، وأن اللذة والألم- أو المنفعة والضرر- هما الدعامتان اللتان تقوم عليهما أخلاق البشرية، وأخيرًا أن الإنسان حيوان راقٍ ولكنه مع ارتقائه لا تزال فيه «بقايا حيوانية»، بيد أن ارتباط الفرد بواجبات وأصول جبرية، سيما فى المجتمعات الراقية، هو الذى لم يتركه مسترسلاً مع أهوائه وشهواته الحيوانية، واضطره بحكم البيئة والتجربة إلى الضغط على عواطفه لتنصاع لأحكام العقل.



ووضع يده على أن منشأ التعصب، يحدث حين تجاوز العقائد دوائرها لتدخل فى المصالح والمعاملات، وأكثر ما يحدث ذلك فى الأمم المتأخرة بسبب جهل العلاقة الحقيقية بين «الأسباب والمسببات» و«العلل والمعلولات»، وامتزاج العاطفة الدينية بغريزة حفظ الذات.



ولم تخل هذه المجموعة الأولى «خلاصة اليومية» من الانعطاف على الجمال ومحركات الجلال، وأن الجمال مظهره القدرة، والجلال مظهره القوة، والنفس تقابل القدرة بالإعجاب، بينما تتلقى القوة بالخشوع أو بالإجلال.



وأورد فى هذه المجموعة أن «مذهب نيتشه» عدو الضعف، ويأخذ عليه أنه لا يسعى للقوة بالتطهير من الضعف أو بترقية الطب، وإنما ينشد ما يريد «باستئصال الضعفاء»، وأن نيتشه وأتباعه هم الذين يعاكسون بمذهبهم ناموس بقاء الأصلح باستئصال الأضعف.



الشـذور



أما «الشذور» التى ألحقها العقاد بخلاصة اليومية، فلم تكن على نظام النبذ القصيرة، وإنما بلغ بعضها حد المقالات، وتناول فيها موضوعات فكرية عميقة مثل ظواهر وأسباب وأمارات «الغرور» و «اللؤم المكتسب»، فضلاً عن «قوة الإرادة» التى عقد لها فصلاً يكاد يكون موحيًا لما كتبه يوسف السباعى بعد سنوات فى أقصوصته «أرض النفاق».



مجمع الأحياء



أصدر العقاد هذه الرسالة التى تناولناها بالمجلد الأول للمدينة أصدرها سنة 1916 وهو فى السابعة والعشرين، وكانت كتابته وليدة مآسى الحرب العالمية الأولى، صادرًا عن اعتقاد قبل الحرب وبعدها «أن الغيرة على الحق هى روح الإنسانية أو هى مظهر أنانيتها وحب البقاء فيها»، وكما أفصح فى مقدمة الطبعة الثانية للكتاب أنه كتب هذه الرسالة عن النضال بين الأهواء والمبادئ، واستكناه وجه الحكمة فى سعى الناس فى الحياة، وفحواها أن الخير والشر فى هذه الدنيا لا ينفصلان، وأنه لا تلازم بين الرضا والعدل، وأن غاية الكون أكبر من غاية الفرد أو الأفراد، وأنه جدير بنا أن نسمع صوت الطبيعة وإن كان همسًا، قبل أن نضطر إلى سماعها زمجرة ووعيدًا، واختار العقاد للتعبير عن فكره الذى دارت حول الرسالة قالبًا خياليًّا افتراضيًّا لمجمع من الأحياء يضم مختلف الأجناس من عالم الإنسان وعالم الحيوان، وقدم من خلال هذا العمل دراما فكرية وفلسفية، لينتهى إلى أن قانون الوجود لم يوضع لفرد، وإنما هو قانون الحياة والأحياء.



الإنسان الثانى أو المرأة



استطراد العقاد لكتابة «الإنسان الثانى- أو المرأة»- وهو أسبق ظهورًا من مجمع الأحياء، هو استطراد طبيعى منبعه ما كان يشغله من فكر ويتغياه من حكمة، وما دان له من عصير الكتب الفكرية والفلسفية التى شغف بها، وما أثاره حصاد تأملاته فى الحياة، فعرض فى هذا الكتاب إلى معالم العصر وما يموج فيه حول المرأة، خصائصها وصفاتها، وطلبها للمساواة، وهو خط تابعه العقاد بكتابه «هذه الشجرة» (1945)، وفى كتابه «المرأة فى القرآن» (1959)، وفى مقالات متفرقة نُشرت بالصحف وضُمّت إلى ما أصدره من مجموعات كالفصول، والمطالعات، واليوميات وغيرها.



وقد تعرض العقاد فى هذا الكتاب لبعض فكر وآراء الفيلسوف الألمانى «شوبنهور» حول المرأة والتعدد فى الزواج، وعارض مذهبه التجارى فى الزواج، ناقدًا أن يكون القوت هو الجامع بين الجنسين!



المقالات المتفرقة



ولم ينقطع هذا الخط الفكرى، فى مقالات العقاد فى تلك السنوات الباكرة من حياته، فبرغم انشغاله بالحركة الوطنية، وخوضه بكتاباته غمار السياسة، وعشقه لسعد زغلول الذى كتب عنه وله «سيرة وتحية» (1936)، إلاَّ أن الخط الفكرى والفلسفى ظل حاضرًا فى الكثير من مقالاته منذ ما قبل عشرينيات القرن الماضى، فظهرت فيها : «الشاعر الفليسوف : حول أبى العلاء المعرى»، و «شىء عن أفلاطون وفلسفته»، وعن «وحدة الوجود»، وعن «التعصب الدينى»، وعن «فلسفة النشوء والارتقاء»، وعن الشاعر «لامرتين على جبل الكرمل»، وعن «الحرب»، وعن «الاشمئزاز»، وعن «جمال الطبيعة»، ومشاهد مما تم جمعه بعد ذلك فى «مجمع الأحياء»، و «وقضية آدم بين اليقظة والمنام»، وعن «القوة المالية والقوة النفسية» وعن «الخوف».



مجموعة الفصول



وقد ظهرت هذه المجموعة عام 1922، والعقاد فى الثلاثين، ولكنها تضمنت مقالات ترجع إلى سنوات ما بين 1913 و 1916، ومن أهم ما تناوله فى هذه المجموعة :

«روح الأمم»، وكتاب «سر تطور الأمم» للدكتور «جوستاف لوبون»، الذى تدور فكرته الرئيسية حول أن «لكل أمة روحًا تسير أعمالها»، وأن هذه الروح هى التى تكيف أطوار الأمة وتشكل ملامحها، ولكن العقاد يلاحظ على كتاب لوبون أنه حملة منكرة على المساواة، ومعاداة للاشتراكية وكأنها بإيعاز من روتشيلد أو روكفلر.

وتوقف الأستاذ العقاد طويلاً فى هذه المجموعة مع «ماكس نوردو» وكتابه «التأخر والاضمحلال» وفى تناوله لكتاب «نوردو» تحدث عن الخُلُق الذى دعاه لوبون «عبادة المنافع الذاتية»، ومنها «جنون الأنانية» الناشئ عن ضعف حاسة الواجب، وقد عاد الأستاذ العقاد لتناول «ماكس نوردو» فى مقالات ثلاثة تحدث فيها عن فكره وفلسفته ضمتها مجموعة «المطالعات» فيما تناولناه تفصيلا بالمجلد الأول للمدينة.



هذا وقد ظهرت فى مجموعة الفصول، وفى مجموعته الأولى لساعات بين الكتب، مقدمات دراسة العقاد لحكيم المعرة أبى العلاء المعرى، الذى أصدر عنه لاحقًا سنة 1939 كتابه الفكرى : «رجعة أبى العلاء» تناول فيه فلسفته، وما أحاط بفكره فى كل باب.



رجائى عطية

Email: rattia2@hotmail.com

www.ragai2009.com



