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الأمم المتحدة تأمل في تجنب الحرب بسبب نووي كوريا الشمالية

وكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام». وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل

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news image الإسكندرية

جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى

متابعات: تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيي

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news image رياضة

المدير الفني لطلائع الجيش: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق متكامل

وكالات: أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي. وقال طولان في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلا

news image اقتصاد وأسواق

مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أحذية بأكثر من 18 مليون جنيه

وكالات: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا م

الإسكندرية

مستثمر يحصل على قطعة أرض بسموحة مقابل 1.1 مليار

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مها يونس

قال مصدر مسئول بديوان عام محافظة الإسكندرية، إن المحافظة نجحت فى تسويق قطعة أرض بمنطقة سموحة، عبر مزايدة علنية ليتم ترسيتها على إحدى الشركات العاملة فى الاستثمار العقارى بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن القطعة المباعة تم طرحها قرابة 4 مرات خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ عام 2011، وذلك فى الوقت الذى تفشل فيها مزايدات عديدة بالثغر نتيجة ارتفاع الأسعار، بسبب الركود الذى أصاب السوق العقارية السكندرية، مما تسبب فى عزوف المُتقدمين إليها، علاوة على التوسع من قبل العديد من الشركات والمقاولين، فيما يُعرف بالبناء المخالف على أطراف المحافظة.

يشار إلى أن القطعة تقع بمدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية، والواقعة على الطريق السريع بجوار المعرض الزراعى الصناعى بنطاق حى شرق بمساحة 47096.85 متر مربع تقريبا، وكانت قد حددت إدارة «العقود والمشتريات» تأمين دخول المزايدة بقيمة مليون جنيه، واشترطت تحديد الأرض فى الأنشطة «السكنية، وتجارية، والخدمية المتكاملة».

وأكد المصدر أن الإسكندرية فشلت فى تسويق تلك الأرض مرات عديدة، وذلك للنزاع القانونى عليها بين المحافظة وآخرين، فضلًا عن عدم وصولها للسعر الأساسى بإحدى المزايدات، وذلك منذ سنوات عديدة، إلا أنه تم تدارك النزاع القانونى بعدما تم إثبات ملكيتها لديوان المحافظة.

ولفت إلى أنه من المعروف أن الأراضى المطروحة للمزايدات بالمحافظة تتعرض بشكل مُتكرر إلى عدم الوصول للسعر الأساسى، ويتم تأجيلها، على غرار قطعة الأرض الكائنة بمنطقة المنشية الجديدة خلف شركة توزيع الأدوية بنطاق حى غرب بمساحة «2000 م» تقريبا.

كما يأتى ذلك بالإضافة إلى قطعة الأرض الكائنة بمنطقة سموحة، والتى تتعرض للنزاع القانونى أيضًا فيما بين بنكى «مصر والأهلي»، وبين هيئة الأوقاف، وأكدت الأخيرة أن الأرض تابعة لها قانونيًا، فى حين طرح البنكان الأرض للمزايدة العلنية، والبالغ مساحتها 27 ألف متر مربع، وتقدمت 5 عروض من شركت مُختلفة، إلا أنها لم تصل إلى السعر الأساسى أيضًا، وتقرر إجراء الطرح مرة أخرى.

يذكر أن آخر مزايدة ناجحة بالمحافظة كانت من خلال طرح قطعة أرض بمنطقة السيوف مملوكة لشركة العربية وبوليفارا، خلال نوفمبر من العام قبل الماضى، والتى تقع على مساحة 26 ألف متر مربع بقيمة 104.5 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تترقب السوق العقارية السكندرية عقد شركة الإسكندرية للغزل «سبينالكس» لمزاد لبيع قطعة أرض بها مسجلة بما عليها من إنشاءات فى باكوس، علمًا بأن مساحتها تبلغ 3 أفندنة، و23 قيراطا، وتسعة أسهم.

وفتحت سبينالكس الباب لسحب كراسة الشروط خلال الفترة من 2 يناير وحتى 4 فبراير من عام 2018، بينما يتم تقديم العطاءات اعتبارًا من يوم 5 فبراير 2018، لتكون جلسة المزاد فى 19 من نفس الشهر «فبراير» وحددت الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه مصرى شرطا لدخول المزاد.
البنك الأهلى المصرى
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