مستثمر يحصل على قطعة أرض بسموحة مقابل 1.1 مليار

مها يونس



قال مصدر مسئول بديوان عام محافظة الإسكندرية، إن المحافظة نجحت فى تسويق قطعة أرض بمنطقة سموحة، عبر مزايدة علنية ليتم ترسيتها على إحدى الشركات العاملة فى الاستثمار العقارى بمبلغ 1.1 مليار جنيه.



وأضاف المصدر أن القطعة المباعة تم طرحها قرابة 4 مرات خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ عام 2011، وذلك فى الوقت الذى تفشل فيها مزايدات عديدة بالثغر نتيجة ارتفاع الأسعار، بسبب الركود الذى أصاب السوق العقارية السكندرية، مما تسبب فى عزوف المُتقدمين إليها، علاوة على التوسع من قبل العديد من الشركات والمقاولين، فيما يُعرف بالبناء المخالف على أطراف المحافظة.



يشار إلى أن القطعة تقع بمدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية، والواقعة على الطريق السريع بجوار المعرض الزراعى الصناعى بنطاق حى شرق بمساحة 47096.85 متر مربع تقريبا، وكانت قد حددت إدارة «العقود والمشتريات» تأمين دخول المزايدة بقيمة مليون جنيه، واشترطت تحديد الأرض فى الأنشطة «السكنية، وتجارية، والخدمية المتكاملة».



وأكد المصدر أن الإسكندرية فشلت فى تسويق تلك الأرض مرات عديدة، وذلك للنزاع القانونى عليها بين المحافظة وآخرين، فضلًا عن عدم وصولها للسعر الأساسى بإحدى المزايدات، وذلك منذ سنوات عديدة، إلا أنه تم تدارك النزاع القانونى بعدما تم إثبات ملكيتها لديوان المحافظة.



ولفت إلى أنه من المعروف أن الأراضى المطروحة للمزايدات بالمحافظة تتعرض بشكل مُتكرر إلى عدم الوصول للسعر الأساسى، ويتم تأجيلها، على غرار قطعة الأرض الكائنة بمنطقة المنشية الجديدة خلف شركة توزيع الأدوية بنطاق حى غرب بمساحة «2000 م» تقريبا.



كما يأتى ذلك بالإضافة إلى قطعة الأرض الكائنة بمنطقة سموحة، والتى تتعرض للنزاع القانونى أيضًا فيما بين بنكى «مصر والأهلي»، وبين هيئة الأوقاف، وأكدت الأخيرة أن الأرض تابعة لها قانونيًا، فى حين طرح البنكان الأرض للمزايدة العلنية، والبالغ مساحتها 27 ألف متر مربع، وتقدمت 5 عروض من شركت مُختلفة، إلا أنها لم تصل إلى السعر الأساسى أيضًا، وتقرر إجراء الطرح مرة أخرى.



يذكر أن آخر مزايدة ناجحة بالمحافظة كانت من خلال طرح قطعة أرض بمنطقة السيوف مملوكة لشركة العربية وبوليفارا، خلال نوفمبر من العام قبل الماضى، والتى تقع على مساحة 26 ألف متر مربع بقيمة 104.5 مليون جنيه.



من ناحية أخرى، تترقب السوق العقارية السكندرية عقد شركة الإسكندرية للغزل «سبينالكس» لمزاد لبيع قطعة أرض بها مسجلة بما عليها من إنشاءات فى باكوس، علمًا بأن مساحتها تبلغ 3 أفندنة، و23 قيراطا، وتسعة أسهم.



وفتحت سبينالكس الباب لسحب كراسة الشروط خلال الفترة من 2 يناير وحتى 4 فبراير من عام 2018، بينما يتم تقديم العطاءات اعتبارًا من يوم 5 فبراير 2018، لتكون جلسة المزاد فى 19 من نفس الشهر «فبراير» وحددت الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه مصرى شرطا لدخول المزاد.