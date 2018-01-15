المصرى الخليجي يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

رجب عزالدين



أعلن البنك المصري الخليجي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى.



وحدد البنك فى بيان للبورصة المصرية الشروط الخاصة بالمرشحين والمستندات المطلوبة، والتى سيتم تقديمها لأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بالجيزة.



يشار إلى أن البنك المصرى الخليجى تأسس فى أكتوبر 1981، للعمل فى كل العمليات المصرفية المتعلقة بنشاطه بالعملات المحلية والأجنبية وتمويل التجارة الخارجية والداخلية، وذلك من خلال مركزه الرئيسى وعدد عشرة فروع بمناطق مختلفة بالجمهورية.



ويتوزع هيكل ملكية البنك بين شركات وأفراد، أبرزها، مصر للتأمين (10.78%)، بوخمسين القابضة (9.90%)، النعيم القابضة للاستثمارات (9.76%)، مصر لتأمينات الحياة (9.03%)، فهد حسين علي شبكشي (3.52%)، العربية العقارية (3.44%)، شريف صلاح الدين محمد محمود (2.515%)، محمد جمال الدين محمد محمود (2.29%)، فارس للعلامات التجارية (1.17%) وآخرون.