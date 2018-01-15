المصرى الخليجي يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

وكالات:
ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل.
وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات.
ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ
رويترز:
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد
وكالات:
أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).
وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح
وكالات:
انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة».
وكان