أمان تتوقع استهداف البورصة 16000 نقطة خلال النصف اﻷول

أسماء السيد



توقع محمد اﻷعصر رئيس قسم التحليل النفي بشركة "أمان" لتداول اﻷوراق المالية، أن تواصل البورصة المصرية إحراز قمم تاريخية خلال العام الجاري، على أن يستهدف المؤشر الرئيسي "egx30" مستوى الـ15700 نقطة ثم 16000 نقطة وذلك خلال النصف اﻷول .



وأوضح خلال تقريره السنوي عن التوقعات بحركة البورصة، أن السوق حقق مكاسب جمه خلال العام المنقضي2017 والذي يُعد الاول لـ"تعويم الجنيه"، موضحًا أن وتيرة سرعته تحركت بشكل كبير خلال الربع اﻷخير من 2017، ليتمكن مؤشرها الرئيسي من إختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 13800 نقطة، والذي تحول لمستوى دعم ثانوي خلال الفترة الراهنة .



وأشار التقرير الذي حصلت "المال" على نسخه منه، إلى أن أي هبوط مفاجئ نحو 13800 نقطة حاليًا يُعد سلوكًا ايجابيًا يكتسب السوق قوة من خلاله تدفعه للصعود .



وحدد مستهدفات لعددًا من اﻷسهم على رأسهم سهم "طلعت مصطفى" الذي يستهدف سعر 13.50 جنيه، تلاه سهم المنتجعات السياحية والذي يستهدف مستوى 2 جنيه، إضافة إلي سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 42 جنيها.



كما حدد سعر مستهدف لسهم "العربية لحيج اﻷقطان" عند 7.50 جنيه، ثم سهم شركة "الصناعات الكيماوية المصرية – كيما" مستهدفًا 13 جنيه، وسهم "العربية للشحن والتفريغ" عند 1.95 جنيه، وأخيرًا سهم "سيدي كرير" عند 28 جنيها.

