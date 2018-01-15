أمان تتوقع استهداف البورصة 16000 نقطة خلال النصف اﻷول

news image بورصة وشركات

فاروس تتوقع أداءً جيدا لـ 10 أسهم بالبورصة خلال 2018

أسماء السيد توقعت شركة "فاروس القابضة" أدءًا جيدًا لـ10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال العام الجاري 2018 موصية بزيادة المراكز بهم. وتصدر "قائمة النجوم" سهم "مصرف أبو ظبي اﻹسلامي- مصر" بارتفاع متوقع بلغت نسبته 17.8% ليصل إلي القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه سهم شركة "القابضة المصرية الكو

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

موزعو we يتسلمون شرائح المحمول الخميس‎

 محمود جمال علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور . وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزع

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بنـــوك

17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامد:  سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.

news image بنـــوك

المصرى الخليجي يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

رجب عزالدين أعلن البنك المصري الخليجي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى. وحدد البنك فى بيان للبورصة المصرية الشروط الخاصة بالمرشحين والمستندات المطلوبة، والتى سيتم تقديمها لأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بال

بورصة وشركات

أمان تتوقع استهداف البورصة 16000 نقطة خلال النصف اﻷول

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أسماء السيد

توقع محمد اﻷعصر رئيس قسم التحليل النفي بشركة "أمان" لتداول اﻷوراق المالية، أن تواصل البورصة المصرية إحراز قمم تاريخية خلال العام الجاري، على أن يستهدف المؤشر الرئيسي "egx30" مستوى الـ15700 نقطة ثم 16000 نقطة وذلك خلال النصف اﻷول .

وأوضح خلال تقريره السنوي عن التوقعات بحركة البورصة، أن السوق حقق مكاسب جمه خلال العام المنقضي2017 والذي يُعد الاول لـ"تعويم الجنيه"، موضحًا أن وتيرة سرعته تحركت بشكل كبير خلال الربع اﻷخير من 2017، ليتمكن مؤشرها الرئيسي من إختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 13800 نقطة، والذي تحول لمستوى دعم ثانوي خلال الفترة الراهنة .

وأشار  التقرير الذي حصلت "المال" على نسخه منه، إلى أن أي هبوط مفاجئ نحو 13800 نقطة حاليًا يُعد سلوكًا ايجابيًا يكتسب السوق قوة من خلاله تدفعه للصعود .

وحدد مستهدفات لعددًا من اﻷسهم على رأسهم سهم "طلعت مصطفى" الذي يستهدف سعر 13.50 جنيه، تلاه سهم المنتجعات السياحية والذي يستهدف مستوى 2 جنيه، إضافة إلي سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 42 جنيها.

كما حدد سعر مستهدف لسهم "العربية لحيج اﻷقطان" عند 7.50 جنيه، ثم سهم شركة "الصناعات الكيماوية المصرية – كيما" مستهدفًا 13 جنيه، وسهم "العربية للشحن والتفريغ" عند 1.95 جنيه، وأخيرًا سهم "سيدي كرير" عند 28 جنيها.
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