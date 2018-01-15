كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للقروض

news image لايف

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

news image لايف

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

بنـــوك

كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للقروض

inner image

سيد بدر

برز مصطلح "السداد المعجل" للقروض، خاصة التي حصلت عليها الشركات الكبرى بعد تعويم العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية بلغت 700 نقطة مئوية في أقل من عام، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تساوي 1%) عقب تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في مايو ويوليو بواقع 200 نقطة في كل مرة، قبل أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت الفائدة مرات متتالية كان آخرها في ديسمبر الماضي.

ولجأت العديد من الشركات في الفترة الماضية لتنفيذ زيادات في رأس المال، أو الحصول على تمويلات ميسرة من المجموعات الخارجية، أو المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ "السداد المعجل" لمبالغ كانت اقترضتها من البنوك المحلية.

وكانت شركة ماجد الفطيم الإماراتية قد نفذت عملية سداد معجل لقرض يبلغ 3 مليارات جنيه حصلت عليه من تحالف مصرفى لتمويل مشروعها بالسادس من اكتوبر «مول مصر» عبر سيولة حصلت عليها من المجموعة الأم بالإمارات، هذا بخلاف شركات أخرى لجأت لنفس الخطوة.

تستعرض "المال" في التقرير التالي معلومات حول السداد المعجل للقروض، ولماذا لجأت إليه الشركات في الوقت الحالي، وهل يعتبر السداد المعجل إجراءً مفضلًا بالنسبة للبنوك المقرضة أم لا؟

ما السداد المعجل؟
السداد المعجل يعني أن تقوم الشركة أو الشخص المقترض بتوفير سيولة من مصادر تمويل أخرى لسداد القرض الذي حصل عليه من البنك دفعة واحدة، بدلا من الالتزام بالأقساط التي كان قد اتفق عليها مع البنك المُقرض، وفي بعض الحالات يكون السداد عبر قروض خارجية من مصادر أخرى أقل تكلفة مثل المؤسسات الدولية أو المجموعات المالكة، وقد يكون عبر سيولة فائضة لدى الشركة .

لماذا تلجأ إليه الشركات والأفراد؟
الشركات والأفراد تلجأ لهذا الإجراء في عدة حالات حينما تتوافر لديها سيولة فائضة غير مستغلة وغير مطلوبة فتلجأ لسداد القروض المستحقة عليها بشكل عاجل حتى لا تحمل الميزانية أعباء مستقبلية، وفي حالة أخرى وهي المتواجدة حاليًا بالسوق المحلية حينما ترتفع أسعار الفائدة على الاقتراض لمستويات عالية فإن الشركات تقوم بهذه الخطوة تلافيًا للأعباء الناتجة عن سداد القروض، لأنها ترتفع بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظم عقود الاقتراض طويلة الأجل يتم الاتفاق فيها على الفائدة المتغيرة المرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

ما سعر الفائدة لإقراض الشركات؟
وفقًا للجنة السياسات النقدية فإن سعر الإقراض الحالي 19.75% وهو سعر استرشادي تنطلق منه البنوك لتحديد سعر الفائدة على الاقتراض، وتضيف عليه معدل عائد يصل إلى 3 أو 4% وبالتالي تصل الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من الشركات إلى 21% و22%، وقد ترتفع النسبة في حالة ارتفاع المخاطر المحيطة بالمشروع.

هل يعتبر قرار "السداد المعجل" مفيدا للبنوك؟
لا بالطبع، فقرار السداد المعجل يحرم بنوك القطاع المصرفي من فوائد سنوية تحصلها على أقساط القروض، وتحقق جزءا كبيرا من ربحيتها، خاصة أنه في حالة السداد المعجل تحصل البنوك عمولة بسيطة على إجمالي التمويل لا تمثل فائدة كبيرة بالنسبة إليها.

ما معدل العائد الذي تسدده الشركات والأفراد في حالة السداد المعجل؟
وفقًا لمسئول بقطاع الائتمان بأحد البنوك الأجنبية فإن البنوك تحصل على عمولة في حالة السداد المعجل لقروض الأفراد، تتراوح بين 3 و5%، بينما في حالة الشركات الكبرى التي تحصل على قروض بمليارات الجنيهات لا تتعدى العمولة التي تحصلها البنوك نحو 1-2% وأحيانًا نادرة تصل إلى 3% وتسمى "غرامة السداد المعجل".

ماذا يترتب على هذا الإجراء بالنسبة للبنوك؟
من الخيارات المفضلة للبنوك أن يتم مد أجل القرض والحصول على سعر فائدة مرتفع بدلا من السداد المعجل، وهو ما يجعل قروض التمويل العقاري على سبيل المثال رائجة في البنوك لأنها تصل آجالها لـ15 و20 عامًا لكنها تحصل على فائدة كبيرة تعوض البنوك عن طول مدة القرض، أما السداد المعجل فإنه يجعل البنوك في حاجة لمجهود مضاعف لتسويق ودائعها وضخ مزيد من التمويلات خاصة في هذا الوقت الذي يرتفع فيه العائد وتحجم العديد من الشركات عن الاقتراض لحين تحرك البنك المركزي لخفضها.

ووفقًا لمصادر بقطاع الائتمان في البنوك فإنه في هذا التوقيت تحرص البنوك خاصة الكبرى على الاستحواذ على أكبر نسبة من التمويلات التي تقوم بترتيبها وعدم مشاركة بنوك أخرى، لتعويض ركود قطاع الائتمان وقيام بعض الشركات بالسداد المعجل.





 
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا