مستشفى مطروح العام يستقبل خبيرًا بجراحة المخ والأعصاب

أبو زيد: مستمرون فى دعم قطاع الصحة بمطروح و53 مليون جنية اجمالى الدعم المقدم



معتز محمود



استقبل مستشفى مطروح العام صباح اليوم الاثنين، الدكتور مجدى عثمان خبير جراحات المخ والأعصاب لتوقيع الكشف الطبى على المرضى ولإجراء جراحات المخ والأعصاب لابناء مطروح بدءا من اليوم وحتى غد الثلاثاء.



واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن محافظ مطروح لا يدخر جهدا في الارتقاء بقطاع الصحة بالمحافظة والتنسيق مع وزير الصحة لجلب خبراء فى كل التخصصات للكشف الطبى على أبناء مطروح مع العمل على توفير الاجهزة الطبية الحديثة بجميع التخصصات.



ومن جانبه أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، أننا مستمرون في دعم قطاع الصحة لخدمة المواطن المطروحي.



وتقدم المحافظ بالشكر للدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان على دعمة الدائم والمستمر للقطاع بالمحافظة والتي اخرها التنسيق لايفاد الدكتور مجدى عثمان خبير جراحات المخ والأعصاب لخدمة الأهالى.



وأضاف أنه تم دعم القطاع من خارج موازنة وزارة الصحة بـ 53 مليون جنيه تشمل تحويلات للمواطنين بمستشفيات القوات المسلحة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية، بالإضافة إلى أنه تم البدء في انشاء مركزي القلب والتوحد العالميين بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه بمنطقة علم الروم شرق مدينة مرسي مطروح.