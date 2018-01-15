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الأمم المتحدة تأمل في تجنب الحرب بسبب نووي كوريا الشمالية

وكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام». وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل

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news image الإسكندرية

جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى

متابعات: تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيي

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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
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news image رياضة

المدير الفني لطلائع الجيش: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق متكامل

وكالات: أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي. وقال طولان في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلا

news image اقتصاد وأسواق

مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أحذية بأكثر من 18 مليون جنيه

وكالات: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا م

الإسكندرية

مستشفى مطروح العام يستقبل خبيرًا بجراحة المخ والأعصاب

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أبو زيد: مستمرون فى دعم قطاع الصحة بمطروح و53 مليون جنية اجمالى الدعم المقدم

معتز محمود
 
استقبل مستشفى مطروح العام صباح اليوم الاثنين، الدكتور مجدى عثمان خبير جراحات المخ والأعصاب لتوقيع الكشف الطبى على المرضى ولإجراء جراحات المخ والأعصاب لابناء مطروح بدءا من اليوم وحتى غد الثلاثاء.
 
واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن محافظ مطروح لا يدخر جهدا في الارتقاء بقطاع الصحة بالمحافظة والتنسيق مع وزير الصحة لجلب خبراء فى كل التخصصات للكشف الطبى على أبناء مطروح مع العمل على توفير الاجهزة الطبية الحديثة بجميع التخصصات.

ومن جانبه أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، أننا مستمرون في دعم قطاع الصحة لخدمة المواطن المطروحي.

وتقدم المحافظ بالشكر للدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان على دعمة الدائم والمستمر للقطاع بالمحافظة والتي اخرها التنسيق لايفاد الدكتور مجدى عثمان خبير جراحات المخ والأعصاب لخدمة الأهالى.

وأضاف أنه تم دعم القطاع من خارج موازنة وزارة الصحة بـ 53 مليون جنيه تشمل تحويلات للمواطنين بمستشفيات القوات المسلحة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية، بالإضافة إلى أنه تم البدء في انشاء مركزي القلب والتوحد العالميين بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه بمنطقة علم الروم شرق مدينة مرسي مطروح.
مرسى مطروح وزارة الصحة
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