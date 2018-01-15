مستشفى مطروح العام يستقبل خبيرًا بجراحة المخ والأعصاب

وكالات:
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام».
وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل
متابعات:
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيي
وكالات:
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي.
وقال طولان في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلا
وكالات:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا م