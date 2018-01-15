تظلمات الرقابة المالية تقبل بعض مطالب العربية للغزل والنسيج

رجب عزالدين:



وافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية على بعض الجزئيات المقدمة فى تظلم المقدمين شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج ضد قراراين سابقين للهيئة.



وتظلمت الشركة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 97 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017 بشأن وقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2016.



وقبلت اللجنة تظلم المهندس حسانم الدين نجيب عبد الغنى المساهم بالشركة والذى طلب فيه التداخل الانضمامى مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى التظلم رقم 19 لسنة 2017 المقدم من الشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج.



كما قبلت اللجنة التظلم المقدم من الشركة بخصوص البنود العاشر والثانى عشر من قرارت العمومية المشار إليها بينما رفضت ما عد ذلك من طلبات.



ويتضمن البند العاشر والثانى عشر تفويض مجلس الإدارة باستكمال بيع باقى الأراضى الخالية وغير المستغلة والتوقيع على عقود البيع والتسيهلات الإئتمانية والقروض الممنوحة من البنوك وتقديم الضمانات.