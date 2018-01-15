تظلمات الرقابة المالية تقبل بعض مطالب العربية للغزل والنسيج

أسماء السيد
توقعت شركة "فاروس القابضة" أدءًا جيدًا لـ10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال العام الجاري 2018 موصية بزيادة المراكز بهم.
وتصدر "قائمة النجوم" سهم "مصرف أبو ظبي اﻹسلامي- مصر" بارتفاع متوقع بلغت نسبته 17.8% ليصل إلي القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه سهم شركة "القابضة المصرية الكو
محمود جمال
علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور .
وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزع
هبة حامد:
سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.
رجب عزالدين
أعلن البنك المصري الخليجي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى.
وحدد البنك فى بيان للبورصة المصرية الشروط الخاصة بالمرشحين والمستندات المطلوبة، والتى سيتم تقديمها لأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بال