مبيعات المؤسسات المصرية تدفع البورصة إلى الهبوط في المنتصف

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35% عند مستوى 15201نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 838 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 336 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 19 مليون جنيه و99 مليون جنيه و3 مليون جنيه و20 مليون جنيه و194 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 46 سهم من إجمالى 168سهما متداولا،بينما هبط 79 وبقى 43 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة.