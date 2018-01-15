بـلال داعية السماء 14

تعقيـب



لم تحُل هذه العبارات الأدبية الممتعة التى كتب بها «هيرن» الفصل الذى عقدة عن «بلال» لم تحٌل بين الأستاذ العقاد وبين أن يبدى تحفظات على بعض الهفوات التى وقع فيها الكاتب. والتى أوقعه فيها الاعتماد على الكثيرين من المستشرقين، وحبه للمجاز أو الاسترسال فى صقل موضوعه وتجميل صورته.



ومن هذه الهفوات العرضية، إشارته إلى عقب بلال رضى الله عنه بينما لم يكن لبلال عقب.



ومن هذه الهفوات العرضية، اعتقاده أن أبا رويحة كان أخًا لبلال من أبويه أو من أحدهما، بينما كانت هذه الأخوة فى راجح الأقوال إخاءً فى الإسلام على سنة المؤاخاة التى عقدها النبى عليه السلام بين صحابته من الأنصار والمهاجرين..

إلاَّ أن هفوته الظاهرة فيما يبدى الأستاذ العقاد هى مذهبه فى تعليل كثرة المغنين والمغنيات فى بلاد العرب بالقياس إلى أبناء البلاد الأصلاء بأن مرجع ذلك إلى نقص فى الأداة الصوتية، أو فى القدرة الفنية عند العربى الأصيل.



وهذا التعليل الذى اعتقده هيرن، بعيد عن الصواب، فقد دل سماع العرب ونداءاتهم فى العصر الحديث، على طلاوة الصوت وكمال الأداء وقوة الطبقات الصوتية، وليس أدل على ذلك مما نراه اليوم بين العرب فى عالم الغناء بعامة، وفى دولة التلاوة والإنشاد الدينى بخاصة، وهم يُسْمعون العالم جميعه فى الشرق والغرب.



وإنما كانت الملاحظة التى أخطأ هيرن تعليلها، راجعة إلى ظروف اقتصادية وتجارية وفنية، أدت إلى أن يكون الغناء مقصورًا على الموالى والجوارى أو على المخنثين الذين يتشبهون بالنساء فى المظهر والكساء.



فكثرة المغنين بين الموالى والجوارى أو القيان، إنما ترجع إلى هذه العلة لا إلى عجز فى الأداة الصوتية فى العرب الأصلاء، أو نقص فى القدرة الفنية لديهم.



هذا وإن صوت بلال رضى الله عنه لم يُطلب للأذان لأنه عُرف قبل ذلك فى أفانين الغناء، وإنما لحلاوة وجهارة صوته، فضلاً عن تقواه وغيرته على الصلاة والعبادة ولزوم المسجد، والتى كانت أيضًا من أسباب ذلك الاختيار.



( انتهى )



وبعـد فقد تناولت فى هذا المجلد الثالث لمدينة العقاد، منهجه فى كتابة العبقريات والسير والتراجم، وانتقيت نماذج من تراجم لمشاهير الشخصيات الإسلامية الذين أثروا التاريخ وأثّروا فيه، بيد أن هذه التراجم ليست كل من ما كتبه الأستاذ العقاد من سير وتراجم إسلامية، وقد كتب العديد من التراجم الأخرى التى تندرج فى التراجم الإسلامية، ولكنى استحسنت أن أرد كل منها إلى نشاط فكرى أو أدبى أو فنى أو فلسفى تميزت به الشخصية، ففى الفكر والفلسفة: ابن سينا، وابن رشد، والإمام الغزالى، وفى الفقه والإصلاح الدينى والاجتماعى، والأستاذ الإمام محمد عبده والكواكبى، فضلاً عن الإمام الغزالى، وفى الشعر والأدب: شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة، وجميل بثينة، وأبو نواس.



فمن المنطق، أن يجرى الحديث عن الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين، مع الحديث عن الفلسفة والفكر بعامة، وأعلامه مثل المهاتما غاندى، وفرنسيس بيكون، وجوته، وبرنارد شو، وفلاسفة الحكم فى العصر الحديث التى تناولناها فى المجلد الأول، وأن يجرى الحديث عن الإصلاح فى إطاره التعليمى والاجتماعى والتربوى، ومع أعلامه مثل القائد الأعظم محمد على جناح، وسن يات سن، ومواقف وقضايا فى الأدب والسياسة فضلاً عن غاندى وبيكون وبنجامين فرانكلين، وأن يجرى الحديث عن الشعراء ضمن تناول قضايا الشعر والأدب المفترض أن يخصص لها مجلد مستقل، يتناول الشعر فى أطواره المختلفة، ومدارسه المتنوعة، وموضع هؤلاء الشعراء الإسلاميين ومكانتهم من الشعر الذى قاد الأستاذ العقاد مع المازنى وشكرى مدرسة الديوان للتجديد فيه، وكتب فيه الأستاذ العقاد كتابه عن «اللغة الشاعرة»، وكتابه «شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى» وكتابه «التعريف بشكسبير» وما كتبه عن الشاعر الأندلسى وجائزة عالمية، وأشتات مجتمعات فى الفكر والأدب، وخواطر فى الفن والقصة، وجوائز الأدب العالمية، وفنون وشجون، وما كتبه من مقالات عديدة فى المجاميع واليوميات عن النقد والأدب.



فتناول كل من هؤلاء ضمن هذه الأطر، لا يعنى أنها ليست تراجم لشخصيات إسلامية شبت فى باحة الإسلام وتأثرت به، وإنما هو تصنيف بتناول كل شخصية فى الإطار الذى يجب أو يحسن تناولها فيه.



بقى وأنا أسطر هذه العبارات، أن أنقل إلى القارئ قلقى الشديد من جسامة المهمة التى تنتظرنى وآمل أن استكملها، وخوفى من أن لا يتسع لها الجهد والعمر، على أن مما يفرخ بعض روعى، أننى حركتُ الماء الآسن، واثقًا أن هناك من المفكرين والأدباء والنقاد الكفيلين باستكمال هذه المهمة، التى ليست حسبها أنها إنصاف واجب للأستاذ العقاد، وإنما هى إطلال أوجب على حصاد عقل عظيم وموهبة فذة لا يجوز للعقلاء أن ينصرفوا عنها.



رجائى عطية

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