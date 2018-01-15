بـلال داعية السماء 14

الشاذلى جمعة
قالت ساربانى تشورفى، مديرة التسويق والتأمين الطبى بشركة روش السويسرية للأدوية، إن شركتها لديها شراكة شركتها مع شركة "سويس رى" لإعادة التأمين بسويسرا، بجانب التعاون مع 21 شركة تأمين على مستوى العالم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية لعلاج مرضى السرطان.
وأكدت،
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر؛ بفضل صفقات اندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وهبطت 3 بورصات، منها الإمارات، بينما استقر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية دون تغيير عند 7539 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصري
المال- خاص
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود علاقات وطيدة بين الشعبين المصرى والإثيوبى، واهتمام الوزارة بتوثيق هذه العلاقات، خاصة في مجال التعليم بما يعود بالنفع على البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه أجسمى تاركى، مسئول العلاقات الدولية وا
خالد بدر الدين
أعلن وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في حقل ظُهر المصري العملاق للغاز الطبيعي تبلغ 5 مليارات دولار حتى الآن، من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 12 مليار دولار.
ذكرت وكالة رويترز أن شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في عام 2015، ويحوي الح