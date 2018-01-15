مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الإثنين

news image بورصة وشركات

فاروس تتوقع أداءً جيدا لـ 10 أسهم بالبورصة خلال 2018

أسماء السيد توقعت شركة "فاروس القابضة" أدءًا جيدًا لـ10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال العام الجاري 2018 موصية بزيادة المراكز بهم. وتصدر "قائمة النجوم" سهم "مصرف أبو ظبي اﻹسلامي- مصر" بارتفاع متوقع بلغت نسبته 17.8% ليصل إلي القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه سهم شركة "القابضة المصرية الكو

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

موزعو we يتسلمون شرائح المحمول الخميس‎

 محمود جمال علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور . وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزع

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بنـــوك

17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامد:  سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.

news image بنـــوك

المصرى الخليجي يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

رجب عزالدين أعلن البنك المصري الخليجي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى. وحدد البنك فى بيان للبورصة المصرية الشروط الخاصة بالمرشحين والمستندات المطلوبة، والتى سيتم تقديمها لأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بال

بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الإثنين

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 15225 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.12% عند 842 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة.

كما هبط EGX100 الأوسع نطاقا 0.38% عند 2008 نقاط، بينما صعد EGX50 متساوى الأوزان 0.72% عند 2692 نقطة، وكذلك صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.57% عند مستوى 14868 نقطة.
 
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