البورصة تفقد قمة جديدة بضغط من عمليات جنى الأرباح

news image بورصة وشركات

فاروس تتوقع أداءً جيدا لـ 10 أسهم بالبورصة خلال 2018

أسماء السيد توقعت شركة "فاروس القابضة" أدءًا جيدًا لـ10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال العام الجاري 2018 موصية بزيادة المراكز بهم. وتصدر "قائمة النجوم" سهم "مصرف أبو ظبي اﻹسلامي- مصر" بارتفاع متوقع بلغت نسبته 17.8% ليصل إلي القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه سهم شركة "القابضة المصرية الكو

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

موزعو we يتسلمون شرائح المحمول الخميس‎

 محمود جمال علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور . وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزع

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بنـــوك

17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامد:  سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.

news image بنـــوك

المصرى الخليجي يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

رجب عزالدين أعلن البنك المصري الخليجي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى. وحدد البنك فى بيان للبورصة المصرية الشروط الخاصة بالمرشحين والمستندات المطلوبة، والتى سيتم تقديمها لأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بال

بورصة وشركات

البورصة تفقد قمة جديدة بضغط من عمليات جنى الأرباح

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جهاد سالم

توقع محللون فنيون، استكمال مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تحركاته الايجابية على المدى القصير، وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، قرب منطقة 15300 - 15500 نقطة، التى لامسها خلال تعاملات أمس الأحد، ولم يتمكن من الحفاظ عليها بسبب عمليات جنى الأرباح على سهمى التجارى الدولى، والشرقية للدخان.

ورجح المحللون أن يواجه المؤشر بعض التباطؤ، نتيجة استمرار عمليات جنى الأرباح، ونصحوا المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حدة، واعتبار مستوى 15000 نقطة كمستوى حماية للأرباح قصيرة الأجل، ومستوى 14775 لإيقاف الخسائر.

كانEGX30 قد أنهى تعاملات أمس، على صعود طفيف بنسبة %0.08، مسجلا مستوى 15254 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة %0.84، مغلقا عند 843 نقطة، كما انخفض EGX100 الأوسع نطاقا %0.38، مسجلا 2008 نقطة.

بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم نحو مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 4.7 مليار جنيه، مسجلا 851.8 مليار جنيه، مقابل 847.1 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح التى ظهرت على سهمى التجارى الدولى، والشرقية للدخان، بنهاية الجلسة، دفعت EGX30 لتقليص غالبية مكاسبة الصباحية، بعدما اقترب من مستوى 15300 نقطة، ليغلق عند 15254 نقطة.

وأشار إلى أن غالبية أسهم المؤشر الرئيسى لم تشهد تأثرا يذكر بتراجعه، لافتا إلى أن EGX30 لازال يستهدف مستويات المقاومة 15300 نقطة، ثم 15500 نقطة، على المدى القريب.

ونصح المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حدة، واعتبار 15000 نقطة، مستوى حماية للأرباح قصيرة الأجل، و14775 نقطة، مستوى إيقاف للخسائر.

من جانبها أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى، دفعه لتسجيل مستوى تاريخى جديد فى أولى جلسات الأسبوع الجارى، عند 15313 نقطة، قبل أن يهبط مغلقا عند 15254، ما يعد استكمالا للصعود خلال الأسبوع الماضى، مدعوما بارتفاع أحجام التداول، والتحرك الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى.

واعتبرت تقليص EGX30 لغالبية مكاسبة قبل إغلاق أمس، نتاج لبعض عمليات جنى الأرباح، متوقعة أن يواجه المؤشر بعض التباطؤ فى المسار الصاعد على المدى القصير، ما قد يعرضه لبعض التراجع المؤقت، خلال الجلسات القليلة القادمة، قبل استئناف الصعود إلى المستهدفات التالية، 15500 نقطة، ثم 15700 نقطة.

وقالت إن جلسة الأمس شهدت انتقال السيولة لعدد محدود من القطاعات، أبرزها القطاع العقارى، وقطاع الكيماويات، ونصحت المستثمرين باعتبار مستوى الدعم 15000 نقطة، مستوى حماية أرباح للأجل القصير.

كانت البورصة المصرية، قد شهدت أمس سيطرة بيعية على تعاملات المصريين بقيمة 86.87 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 11.47 مليون جنيه، و75.4 مليون جنيه، على الترتيب.

واتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 46.88 مليون، و6.74 مليون جينه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 5.25 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 39.99 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية، صافى شراء بقيمة 18.21 مليون جنيه، و70.15 مليون جنيه، على الترتيب.
البورصة المصرية
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