صناديق الاستثمار بين عوائد 2017 الكبـيرة وتوقعات الغد المتفائلة

موزعو we يتسلمون شرائح المحمول الخميس‎

الإثنين 15 يناير 2018 05:41 م

محمود جمال علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ رسميا في توزيع شرائح الشبكة الرابعة للمحمول "we" على منافذ موزعيها المعتمدين يوم الخميس المقبل للبدء في بيعها للجمهور . وقالت مصادر لـ " المال " أن المصرية للاتصالات ستقوم بتزويد المنافذ الرئيسية للموزعين بالشرائح ، على أن يرسل الموزع