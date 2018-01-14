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الزمالك ينهى أزمة مستحقات شريف علاء

شريف عمر  أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير. وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق

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السبت.. الصحفيين تكرم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفى

رحاب صبحى تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، يوم السبت القادم فى الخامسة مساًء بمسرح النقابة ويتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة ،والحاصلين على شهادات تقدير تشجيعية، وذلك تكريم الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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news image سيـــاســة

صدقي صبحي يكرم المتميزين من طلبة كلية الضباط الاحتياط وأعضاء هيئة التدريس

 بدور إبراهيم  قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة. وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست

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حكاية وطن.. مؤتمر بمشاركة السيسي ينطلق الأربعاء

المال- خاص قال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة، وفق بيان. وأكد المتحدث أن المؤتمر  يأتي في إطار حرص سيادته على تفعيل المشاركة المجتمعية،

رياضة

مؤتمر صحفي بالأهلي لتوقيع عقود تنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

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على المصرى: 

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين؛ لتوقيع عقود استضافة النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"، التي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم، فيما تقام بطولة أفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل القادم.

ويترأس محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، ويحضر المؤتمر الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، والتونسي منير بن سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة القانون في الاتحاد الدولي، وموري كيتا، رئيس الاتحاد الغيني للكرة الطائرة ونائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي.

وكانت لجنة من الاتحاد الإفريقي قد زارت النادي أمس السبت، وقامت بجولة تفقدية في صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، وعاينت فنادق الإقامة ووسائل التنقلات الخاصة بالبطولة، فيما قررت اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، إعداد فيلم تسجيلي قصير عن منشآت النادي الرياضية وبطولاته يتم عرضه خلال مؤتمر الغد.

وأكد الدكتور شريف أبو العينين نائب مدير البطولة، أن الفيلم التسجيلي سيشهد عرض لقطات لصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة، وحضور جماهير الأهلي في مختلف البطولات، ويشهد تسليط الضوء على الفنادق ووسائل النقل التي سيتم الاستعانة بها خلال البطولتين.

وطرحت اللجنة في وقت سابق مسابقة بين شباب النادي الأهلي لتصميم "لوجو"، وشعار البطولتين أو كل بطولة على حدة، ورصدت جائزة مالية للمتسابق الفائز إلى جانب منحه بطاقة حضور مباريات البطولتين، في إطار تواصل النادي مع جماهيره في كل الفعاليات.

رياضة
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