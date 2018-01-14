مؤتمر صحفي بالأهلي لتوقيع عقود تنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

شريف عمر
أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير.
وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق
رحاب صبحى
تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، يوم السبت القادم فى الخامسة مساًء بمسرح النقابة
ويتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة ،والحاصلين على شهادات تقدير تشجيعية، وذلك تكريم الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.
بدور إبراهيم
قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.
وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست
المال- خاص
قال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة، وفق بيان.
وأكد المتحدث أن المؤتمر يأتي في إطار حرص سيادته على تفعيل المشاركة المجتمعية،