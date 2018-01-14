مؤتمر صحفي بالأهلي لتوقيع عقود تنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

الزمالك ينهى أزمة مستحقات شريف علاء

الأحد 14 يناير 2018 05:57 م

شريف عمر أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير. وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق