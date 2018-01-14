4 بطولات تفضل عاشور عن رقم قياسي عالمي

news image بورصة وشركات

520 مليون جنيه صافي أصول صندوق البنك الأهلي المغلق

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017   أحمد علي حقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة. من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

وزير خارجية اثيوبيا من السودان: سنعمل في اطار الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

متابعات قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أبومازن يستعين بعبدالوهاب المسيري: إسرائيل مشروع استعماري

حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006 المال – خاص: استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل  وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنع

news image لايف

جبلاية الأسماك قيد التطوير وتنتظر ردا هاما من الآثار

الصاوي أحمد ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنس

رياضة

4 بطولات تفضل عاشور عن رقم قياسي عالمي

inner image



على المصرى:

4 بطولات تفصل حسام عاشور قائد ولاعب خط وسط النادى الأهلى، عن لقب اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم في العالم، بعدما نجح فى قيادة القلعة الحمراء، للتتويج بلقب السوبر المصرى، الذى يعد البطولة رقم 33 في تاريخه مع الأهلي.

وأبدى قائد الأهلي سعادته بالتتويج بلقب السوبر، مؤكدا أنه يعتز بها كثيرا باعتبارها أول بطولة يرفع كأسها كقائد للفريق منذ ارتدائه الشارة بشكل رسمي، وسوف يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، خاصة أنها أكملت الثلاثية المحلية، ومن ثم سوف يكون لها رد فعل إيجابي على مدار الموسم الجاري محليا وأفريقيا.

وأضاف أن أولى أمنياته الشخصية منذ أصبح قائدا للنادي الأهلي بشكل رسمي هو استمرار حصوله على البطولات مع الفريق؛ حتى يصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم في العالم، لا سيما وأن هذا الحلم بات قريبا ولم يعد يفصله عنه سوى 4 بطولات.

وعن دوره كقائد للفريق، قال إن الأمر لم يختلف بالنسبة له على المستوى الشخصي في التعامل مع اللاعبين، إذ يسعى لاستكمال دور من سبقوه من قبل وآخرهم عماد متعب، وفي الوقت ذاته يحمله مسؤولية أكبر تجاه زملائه والأهلي بشكل عام.

وأشار عاشور إلى أنه دائم ومنذ فترة الحديث مع اللاعبين الجدد والصغار، واعتاد أن يكون له نفس الدور مع اللاعبين الكبار بالفريق، وهو ما سوف يستمر دون تغييرات، وشدد لاعب وسط الأهلي على أن مباراة السوبر كانت أفضل إهداء لجماهير الأهلي الوفية التي آزرت الفريق في ملعب هزاع بن زايد على مدار 90 دقيقة واستحقت أن تعود وهي سعيدة بلقب جديد.

وأوضح عاشور أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، للاعبين هي إغلاق صفحة السوبر والتفكير بجدية في مباراة طلائع الجيش والدوري الممتاز؛ لاعتلاء جدول المسابقة.

وعن المرحلة المقبلة مع منتخب مصر، أكد لاعب وسط الأهلي أنه يسعى جاهدا للتألق مع فريقه لاستمرار كسب ثقة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أن أهم أحلامه وطموحاته في 2018 هي تمثيل منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا .
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا