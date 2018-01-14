4 بطولات تفضل عاشور عن رقم قياسي عالمي





على المصرى:



4 بطولات تفصل حسام عاشور قائد ولاعب خط وسط النادى الأهلى، عن لقب اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم في العالم، بعدما نجح فى قيادة القلعة الحمراء، للتتويج بلقب السوبر المصرى، الذى يعد البطولة رقم 33 في تاريخه مع الأهلي.



وأبدى قائد الأهلي سعادته بالتتويج بلقب السوبر، مؤكدا أنه يعتز بها كثيرا باعتبارها أول بطولة يرفع كأسها كقائد للفريق منذ ارتدائه الشارة بشكل رسمي، وسوف يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، خاصة أنها أكملت الثلاثية المحلية، ومن ثم سوف يكون لها رد فعل إيجابي على مدار الموسم الجاري محليا وأفريقيا.



وأضاف أن أولى أمنياته الشخصية منذ أصبح قائدا للنادي الأهلي بشكل رسمي هو استمرار حصوله على البطولات مع الفريق؛ حتى يصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم في العالم، لا سيما وأن هذا الحلم بات قريبا ولم يعد يفصله عنه سوى 4 بطولات.



وعن دوره كقائد للفريق، قال إن الأمر لم يختلف بالنسبة له على المستوى الشخصي في التعامل مع اللاعبين، إذ يسعى لاستكمال دور من سبقوه من قبل وآخرهم عماد متعب، وفي الوقت ذاته يحمله مسؤولية أكبر تجاه زملائه والأهلي بشكل عام.



وأشار عاشور إلى أنه دائم ومنذ فترة الحديث مع اللاعبين الجدد والصغار، واعتاد أن يكون له نفس الدور مع اللاعبين الكبار بالفريق، وهو ما سوف يستمر دون تغييرات، وشدد لاعب وسط الأهلي على أن مباراة السوبر كانت أفضل إهداء لجماهير الأهلي الوفية التي آزرت الفريق في ملعب هزاع بن زايد على مدار 90 دقيقة واستحقت أن تعود وهي سعيدة بلقب جديد.



وأوضح عاشور أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، للاعبين هي إغلاق صفحة السوبر والتفكير بجدية في مباراة طلائع الجيش والدوري الممتاز؛ لاعتلاء جدول المسابقة.



وعن المرحلة المقبلة مع منتخب مصر، أكد لاعب وسط الأهلي أنه يسعى جاهدا للتألق مع فريقه لاستمرار كسب ثقة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أن أهم أحلامه وطموحاته في 2018 هي تمثيل منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا .