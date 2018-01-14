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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

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مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

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المعهد المصري يطلق الدورة الأولى للمعاملات المصرفية والإسلامية

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المال - خاص 

افتتح المعهد المصرفي المصري الدورة الأولى بعنوان "المعاملات المصرفية والإسلامية" للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية. وذلك برئاسة الأستاذ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، والأستاذ هشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من السيد المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل – مركز الدراسات بوزارة  العدل، والسيد المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والسيدة المستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والسيد المستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

وفي هذا السياق، الأستاذ عبد العزيز نصير إن إطلاق الدورة الأولى للسادة قضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا".

وسيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري.

ويتضمن البرنامج "المعاملات المصرفية والإسلامية" للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.

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