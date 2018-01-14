الزراعي المصري يفاوض جهاز المشروعات لاقتراض 50 مليون جنيه

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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
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news image اقتصاد وأسواق

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

بنـــوك

الزراعي المصري يفاوض جهاز المشروعات لاقتراض 50 مليون جنيه

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سيد بدر:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه يتفاوض مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قرض جديد بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل مشروع «بنت مصر».

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المشروع عبارة عن برنامج جديد لتمويل المرأة المعيلة التى تعتمد على المشروعات متناهية الصغر لرعاية أسرتها، ويقدم تمويلات بين1000 و10000 جنيه لتمويل هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن البنك الزراعى وقع خلال الفترة الماضية تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية مع جهاز المشروعات، يتم من خلاله ضخ 2300 قرض للمشروعات القائمة والجديدة مما يتيح حوالى 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

ويستهدف برنامج "بنت مصر" الذى أطلقه البنك تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والحرف والمشروعات التجارية والخدمية، ويطبق البنك سعر عائد %2 فوق سعر الإقراض والخصم المحدد من قبل البنك المركزى بدون عمولات أو مصروفات إدارية، وتصل مدة القرض من 12 إلى 24 شهرًا ويشترط البنك مساهمة العميلة بنسبة %10 على الأقل فى المشروع.

ويعمل البنك المركزى على إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى بإعادة إصدار القانون المنظم للبنك، كما ضخ خلال الفترة الماضية وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليارات جنيه لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويعانى البنك الزراعى من مشكلات مالية تتمثل فى خسائر متراكمة تزيد على 6 مليارات جنيه، بجانب الديون المتعثرة التى يسعى البنك لتحصيلها؛ وتسعى إدارة البنك خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة.

ونجح البنك خلال الفترة الماضية فى معالجة ديون متعثرة مع نحو 18 ألف عميل بقيمة تصل إلى مليار جنيه، لتصل محفظة الديون المتعثرة لنسبة %14 مقابل %20، ويستهدف خفضها إلى %10 بنهاية يونيو 2018.

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