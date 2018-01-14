خريطة رسوم تحويل الأموال عبر المحمول

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

الثلاثاء 16 يناير 2018 01:35 ص

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ