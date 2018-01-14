خريطة رسوم تحويل الأموال عبر المحمول

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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
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news image اقتصاد وأسواق

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

بنـــوك

خريطة رسوم تحويل الأموال عبر المحمول

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سيد بدر:

يعد «تحويل الأموال عبر المحمول» إحدى الخدمات المهمة التى أقرها البنك المركزى المصرى خلال 2013، فى إطار توجهه لتعميم الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى، وبعد مرور نحو 4 أعوام على تطبيقها يقدم 10 بنوك فقط الخدمة بالتعاون مع شركات الاتصالات فودافون وأورنج واتصالات مصر، من إجمالى 38 بنكًا وفقا لمسح أجرته «المال».

وتبعًا لتصريحات البنك المركزى فإن عدد مشتركى الخدمة حتى الآن 9 ملايين مشترك على مستوى الجمهورية، وتقدمها بنوك: الأهلى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، والقاهرة، ومصر، وQNB ، والشركة المصرفية، والإسكندرية، والأهلى الكويتى، والإمارات دبى الوطنى، بينما تسعى بنوك أخرى لإطلاق الخدمة خلال العام المقبل فى ظل توجه البنك المركزى لترسيخ فكر الشمول المالي . ولتنشيط الخدمة فى ظل قدرتها على ضم فئات جديدة للقطاع المصرفى والمساهمة فى نشر الشمول المالى، أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية قرارًا فى اجتماعه الأول منتصف العام الماضى، بإعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب خدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة %50 لمدة 6 أشهر من تاريخه، ثم قرر مد العمل بالقرار الثانى ستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2018  فى اجتماعه الثانى.

وأصدر البنك المركزى تعديلا لتعليمات نظم الدفع عبر المحمول لتسمح باستخدامها فى تحويل أموال العاملين بالخارج وإتاحة التعامل بها للتجار ومقدمى الخدمة بخلاف البنوك، ويدرس خلال الفترة الحالية تعديلات أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمحفظة والتحويل اليومى والشهرى.

ويلزم البنك المركزى العملاء بألا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد المحفظة 10000 جنيه، وأن يكون الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى لحساب الهاتف الواحد 6000 جنيه، والحد الأقصى الشهرى للسحب النقدى لحساب الهاتف الواحد 50000 جنيه، والحد الأقصى للمشتريات فى الحركة الواحدة 6000 جنيه .

وحصلت «المال» عبر الخدمات الهاتفية للبنوك على تفاصيل رسوم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى 7 بنوك تطبق الخدمة فى مصر وتيسيرًا على العملاء تقوم معظم البنوك بفتح المحفظة الذكية للعملاء مجانًا وبدون رسوم سنوية أو شهرية كما لا تفرض رسومًا على الإيداع النقدى، كما تحدد بعض البنوك تيسيرات لعملائها فيما يتعلق برسوم الخدمة على عكس العميل الذى لا يمتلك حسابًا بالبنك.



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