استقرار الدولار في البنوك .. و17.68 أعلى سعر للشراء

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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
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5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

بنـــوك

استقرار الدولار في البنوك .. و17.68 أعلى سعر للشراء

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هبة حامد

استقر سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد، وسجل أعلى سعر للشراء البنك الأهلي المتحد عند 17.68 جنيه.

ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار بالبنوك صباح اليوم:
نسبة التغيير سعر الدولار لتعاملات الأحد سعر الدولار لتعاملات السبت
سعر البيع سعر الشراء البنك سعر البيع سعر الشراء البنك
0 17.76 17.66 كريدي أجريكول 17.76 17.66 كريدي أجريكول
0.01 17.77 17.67 الأهلي الكويتي "بيريوس" 17.76 17.66 الأهلي الكويتي "بيريوس"
0 17.75 17.65 الإسكندرية 17.75 17.65 الإسكندرية
0 17.74 17.64 مصر 17.74 17.64 مصر
0 17.76 17.66 HSBC 17.76 17.66 HSBC
0 17.75 17.65 الأهلي المصري 17.75 17.65 الأهلي المصري
0 17.75 17.65 العربي الأفريقي 17.75 17.65 العربي الأفريقي
0 17.75 17.65 التجاري الدولي 17.75 17.65 التجاري الدولي
0 17.77 17.67 ابو ظبي الإسلامي 17.77 17.67 ابو ظبي الإسلامي
0 17.77 17.67 الإمارات دبي الوطني 17.77 17.67 الإمارات دبي الوطني
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