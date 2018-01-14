المعاودة عن بناء السلام الضائع

لم يعد لدى الدولة العبرية من سبيل فى ضوء ارتباك الظروف الإقليمية والدولية التى حرصت منذ نشأتها على أن تكون لجانبها- غير النفاذ لتحقيق غاياتها النهائية سوى العمل على محورين باتا يشكلان مجهودها الرئيسى حالياً، أولهما السعى على استدامة الانحياز الأميركى المطلق لشروطها «غير الواقعية»، وفى التركيز من ناحية ثانية على استقطاب الرأى العام العربى والرسمى لجانبها من خلال تيئيسه وغزوه من الداخل، منتهزة تلك اللحظة التاريخية الاستثنائية والعرب منها فى أضعف حالاتهم، إلا أن المتغيرات الجارية على الموقف الدولى تحد من استعواض إسرائيل لطموحاتها، سواء من بعد عودة روسيا كحقيقة سياسية وعسكرية إلى مسرح العمليات فى الشرق الأوسط.. لتعادل نسبياً (مع جهد الصين الدبلوماسي) سابق الاحتكار الأميركى لمقاليد الصراع العربي- الإسرائيلي- لا يزال- أو سواء لازدياد العزلة الإسرائيلية دولياً.. خاصة من دول أوروبية رئيسية ترى فى استمرار الصراع بسبب العنت الإسرائيلى يمثل خطراً على أمنها المرتبط بأمن البحر المتوسط والمنطقة، ذلك بالتوازى مع اتجاه المتغيرات الإقليمية غير العربيات- خاصة من تركيا وإيران، لأسبابهما، إلى تكريس الخلافات مع إسرائيل، مبعثها «الغيرة الدبلوماسية» بسبب طموحات الهيمنة داخل الإقليم، وبحيث تنعكس مثل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية- بالسلب- على الظروف المحلية داخل إسرائيل.. فى اتجاه تقوية شوكة اليمين المتشدد الذى يتجه بالدولة إلى «الفصل العنصري» فيما يشبه التمرد على التطورات الطارئة على الموقفين الدولى والإقليمى.



على صعيد مواز، يفسح العالم العربى المجال لدعم الوجود الروسى فى المنطقة- باستثناء من تربطهم بالولايات المتحدة علاقات تقليدية- فيما يتمسك من ناحية أخرى بدور لأوروبا فى عملية السلام، لا يقتصر فحسب على الدعم المالى بل للتحول كلاعب سياسى بدايته «الاعتراف بفلسطين»، كما، يرفض العرب، من ناحية ثالثة عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية التعاطى مع الإدارة الأميركية فيما يتصل بعملية السلام ما لم تعد تفسير قرارها بالنسبة للقدس كمسألة للتفاوض عند التسوية النهائية، لكن دون أن يعنى ذلك ألا تبقى خطوط الاتصال مفتوحة لتصويب مواقف واشنطن كما كان من اللافت- رابعاً- التنسيق الجارى بشأن القدس بين مصر والأردن.. الذى يتجه بدوره إلى المقاربة مع إيران.. ربما خشية انتزاع عرب آخرين منه مسئولية الإشراف على مقدسات أولى الحرمين- إلخ، ذلك فى وقت تبدأ فيه إسرائيل بناء جسر (سياحي) يصل الضفة الغربية (بلدة سلوان) بالمسجد الأقصى، الأمر الذى كان قد سبق تداوله بين إعلاميين مصريين وإسرائيليين بالقاهرة ديسمبر -1977 على هامش مؤتمر مينا هاوس- وليعيد ترديده وزير الخارجية المصرى إبان مفاوضات كامب ديفيد سبتمبر 1978 عبر كتابه «السلام الضائع»- لكن دون تفسير منه لمضمون الاقتراح الذى سمعه عن أحد أعضاء الوفد المصرى وقتئذ.



إلى ذلك وفى سياق ما سبق، تتحرك إسرائيل بأقصى ما لديها من عزم كى «تحفر قبراً لحل الدولتين»، وفقاً لافتتاحية «نيويورك تايمز» التى استطردت بالقول «هذه لحظة لتتدخل الولايات المتحدة.. أقوى مؤيد لإسرائيل فى العالم، وتقول «لا»، لأن هذا الطريق يقود إلى نزاع أكبر وعزلة إسرائيلية، إلا أنه من الواضح أن إدارة «ترامب» ترى الدبلوماسية فى الشرق الأوسط من طرف واحد (انتهى الاقتباس)، ذلك فيما تتواتر أنباء عن نسخ «ترامب» لخمسة تعهدات إيجابية (..) قدمتها إدارة أوباما، للفلسطينيين.. مقابل ثلاثة تعهدات (..) التزم الفلسطينيون العمل بها، الأمر الذى قد يعيد عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى نقطة الصفر، وبحيث تبدو مجريات التسوية السلمية التى بدأت فى مطلع السبعينيات فى التقهقر بإطراد عبر نفق جديد دون قبس ضوء فى نهايته.. طالما بقيت على ارتباكها كل من الظروف المحلية والإقليمية والدولية التى تتحكم سلباً أو إيجاباً بعوامل الصراع العربي- الإسرائيلى الذى يعاود الارتداد عن بناء «السلام الضائع».