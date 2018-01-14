أبو ظبى الإسلامى- مصر يضخ 650 مليون جنيه لشركة حلوان للآلات والمعدات

news image لايف

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

وكالات: ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل. وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:  قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير. وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات: أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

news image لايف

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

وكالات: انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان، وهو جمهوري بارز، وصف أوصاف ترامب بأنها «مؤسفة للغاية وغير مفيدة». وكان

بنـــوك

أبو ظبى الإسلامى- مصر يضخ 650 مليون جنيه لشركة حلوان للآلات والمعدات

inner image

❐ السيولة لإعادة تمويل اعتماد مستندى بأجل عام بنظام المضاربة

محمد سالم
وافق مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر، على تدبير سيولة بقيمة 650 مليون جنيه، لصالح شركة حلوان للآلات والمعدات، بغرض توريد وتركيب مصاعد للمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تتبع الشركة وزارة الإنتاج الحربى، وبدأت إنتاجها فى مارس 1963 بإنتاج ألات الورش، وفى أغسطس 1975، أصبح اسمها حلوان لألات الورش، ثم حلوان للألات والمعدات، وتنتج عددا كبيرا من المعدات الحربية والمدنية، بمجال التنمية الصناعية والزراعية، وحماية البيئة، والإنتاج المعدنى، والأجهزة الرياضية.

قالت مصادر لـ«المال»، إنه سيتم منح السيولة فى شكل إعادة تمويل بنظام المضاربة الإسلامية، لاعتماد مستندى يتم فتحه من خلال المصرف الإسلامى، وتسدد قيمة التمويل خلال عام واحد.

والمضاربة هى عقد مشاركة فى الأرباح بين مزود رأس المال (المصرف)، والمضارب (الشركة فى هذه الحالة)، يحصل فيها الأول على حصة من الربح، مقابل رأس المال، ويحصل المضارب على حصة مقابل عمله أو الإدارة، وفق التعريف المنشور على الموقع الإلكترونى لمصرف أبو ظبى الإسلامى.

كانت وزارة الإنتاج الحربى، وقعت الأسبوع الماضى، بروتوكول تعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم «المحدودة»، للتعاون فى مجال التصنيع المشترك للأنواع المختلفة من المصاعد، والسلالم الكهربائية لجميع الاستخدامات، لتلبية احتياجات المشروعات القومية فى مصر، مع إمكانية التصدير للسوق العالمية.

وتمتلك الوزارة نحو 16 شركة تعمل فى مجالات متعددة، يتصدرها الكيماويات، والصناعات الهندسية، والمسبوكات، والإلكترونيات، ومحركات الديزل، حسب موقعها الإلكترونى، فيما تدرس مع تحالف مصرفى يضم بنوك: الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات، والتنمية والعمال، تدشين مجموعة من الاستثمارات الجديدة فى مجالات الكهرباء والصناعات البلاستيكية، وإطارات السيارات.

يعمل أبو ظبى الإسلامى – مصر، كشركة مساهمة، ويمتلك 68 فرعا ووكالة، ويبلغ رأسماله المدفوع 2 مليار جنيه، وارتفع صافى محفظة تمويلاته للعملاء بنحو %6.6  فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، متجاوزة 16 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر، مقابل 15 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وفق قوائمه المالية المجمعة عن الربع الثالت من العام الماضى.
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا