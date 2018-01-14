شيكات المقاصة الإلكترونية خارج مبادرة جمع الفكة

❐ مصرفيون: يمكن إخضاعها عبر موافقة صوتية من العميل



محمد سالم



ذكر مصرفيون، لـ«المال»، أن الشيكات التى يفضل أصحابها تسوية قيمتها عبر نظام «المقاصة الإلكترونية»، الذى يديره البنك المركزى لن تخضع لمبادرة جمع كسور الشيكات والتحويلات، وتوجيهها لدعم المشروعات التنموية.



وقصر «المركزي»، بحسب البيان الصادر منه أمس الأول، المبادرة على العمليات التى يتم صرفها عن طريق الشباك، لكن المصرفيين الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أشاروا إلى إمكانية إخضاع معاملات المقاصة الإلكترونية للمبادرة فى مرحلة لاحقة من التطبيق.



ويقوم «المركزى» بإدارة وتشغيل نظامين لمقاصة الشبكات، أولهما خاص بالتجارة والثانى بالتمويل الحكومى، وتتم من خلالهمات تسوية حوالى 70 ألف شيك يومياً.



وتأتى المبادرة تفعيلاً لما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل عام تقريبًا، من جمع فكة التعاملات البنكية والاستفادة بها فى دعم المشروعات القومية.



ومن المقرر أن تكثف البنوك اجتماعاتها، اليوم، لبحث آليات تفعيل المبادرة التى أطلقها «المركزى» الخميس الماضى، لوضع صيغة للحصول على موافقة العميل بشأن التنازل عن كسور الشيك أو التحويل، وكيفية الإعلان عنها وغيرها من آليات التطبيق.



تنص المبادرة على توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية التى يتم صرفها عن طريق الشباك للعديد من العملاء، إلى تمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية، منها المناطق العشوائية.



وقرر المركزى فتح حساب لديه باسم «كسور الشيكات» تحت رقم(4/32554/001/4) تودع به المبالغ المحصلة المشار إليها.



وأوضح المركزى أنه سيؤخذ فى الاعتبار خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء ويتم خصم وتحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور الـ10 جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التى تبلغ قيمتها أكثر من مليون، لافتا إلى إعفاء الشيكات والحوالات المصرفية حتى 100 جنيه، وإعفاء شيكات المعاشات.



قال مسئول رفيع المستوى لدى أحد البنوك الحكومية، إن تعليمات «المركزى» واضحة وتخص الشيكات والتحويلات التى يتم صرفها عبر الشباك، وبالتالى لا تشمل المقاصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مصرفه بصدد عقد اجتماعات مكثفة، اليوم، لبحث آليات التطبيق ونشرها على الفروع.



ولم يرد محافظ البنك المركزى طارق عامر على رسالة عبر الهاتف للتوضيح،



وذكر رئيس قطاع عمليات الفروع لدى أحد البنوك الخاصة أن صرف الشيكات يتم إما بشكل نقدى أو تسوية قيمته عبر غرفة المقاصة الإلكترونية بالمركزى بإيداع الشيك لدى أحد المصارف، ويقوم الأخير بتحصيل قيمته من البنك المصدر، وإيداعها فى حساب العميل، مشيرًا الى أن المبادرة تنطبق على الصرف النقدى من خلال الشباك فقط.



ولفت إلى أن البنوك يمكنها تطبيق المبادرة على شيكات المقاصة من خلال الحصول على تعليمات صوتية مسجلة من العميل بذلك أو عند إيداعها للتحصيل، وقد يحدث ذلك فى مرحلة لاحقة من التطبيق.



وأضاف أن البنوك قد تحصل على موافقة كتابية واحدة لتطبيق الخصم على كل الشيكات والتحويلات المستقبلية للعميل، أو قصرها على كل عملية على حدة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيخضع لرغبة العميل.