محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017
أحمد علي
حقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة.
من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال
متابعات
قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو
حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006
المال – خاص:
استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل
وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنع
الصاوي أحمد
ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنس