news image بورصة وشركات

520 مليون جنيه صافي أصول صندوق البنك الأهلي المغلق

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017   أحمد علي حقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة. من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال

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news image سيـــاســة

وزير خارجية اثيوبيا من السودان: سنعمل في اطار الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

متابعات قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أبومازن يستعين بعبدالوهاب المسيري: إسرائيل مشروع استعماري

حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006 المال – خاص: استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل  وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنع

news image لايف

جبلاية الأسماك قيد التطوير وتنتظر ردا هاما من الآثار

الصاوي أحمد ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنس

رياضة

محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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وكالات:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سامي ومحمد سلامة حكمان ضمن طاقم التحكيم.

ويدير مباراة بتروجيت والداخلية الحكم محمود البنا، ويعاونه إكرامي سالم وعدي عيد، والحكم الرابع إسماعيل عبدالقادر، وكل من أحمد حمدي ومحمود ناجي.

وفي مباراة سموحة وإنبي الحكم أحمد العدوي، ويعاونه تحسين أبوالسادات وأحمد نوفل، والحكم الرابع خالد منسي، وكل من عوض سعفان ومحمد سيد بكر.

نادي الزمالك
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