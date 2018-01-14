news image بورصة وشركات

520 مليون جنيه صافي أصول صندوق البنك الأهلي المغلق

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017   أحمد علي حقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة. من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال

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news image سيـــاســة

وزير خارجية اثيوبيا من السودان: سنعمل في اطار الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

متابعات قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أبومازن يستعين بعبدالوهاب المسيري: إسرائيل مشروع استعماري

حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006 المال – خاص: استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل  وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنع

news image لايف

جبلاية الأسماك قيد التطوير وتنتظر ردا هاما من الآثار

الصاوي أحمد ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنس

رياضة

فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

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وكالات:

حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.

تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طريق الثنائي جونكالو جويديس، ورودريجو مورينو، قبل أن يقلص فلوران أندوني الفارق لأصحاب الأرض بهدف متأخر في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 40 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، وبفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما توقف رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز الـ17.

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