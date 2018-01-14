فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وزير خارجية اثيوبيا من السودان: سنعمل في اطار الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

الأحد 14 يناير 2018 07:59 م

متابعات قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو