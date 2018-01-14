المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل
تتلقى شركة "مصر القابضة للتأمين" عروضًا من المكاتب الهندسية لاختيار أفضل تصميم لمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كشف، محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة أن اختيار التصميم سيتم خلال شهرين، لافتا إلى أن مساحة المشروع 42 فدانًا، وهو عبارة عن مشروع سكنى إدارى ضخم بتك
شريف عمر
أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير.
وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق
رحاب صبحى
تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، يوم السبت القادم فى الخامسة مساًء بمسرح النقابة
ويتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة ،والحاصلين على شهادات تقدير تشجيعية، وذلك تكريم الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.
بدور إبراهيم
قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.
وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست