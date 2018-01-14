المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

وكالات:



حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا.

أحرز رباعية المنتخب المغربي، أيوب الكعبي «هدفين» في الدقيقتين 66 و80، وإسماعيل الحداد في الدقيقة 72، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 92.

وتصدر بذلك المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الأولى للبطولة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة السودان مع غينيا التي ستقام غدا الأحد في المجموعة ذاتها.