news image بورصة وشركات

520 مليون جنيه صافي أصول صندوق البنك الأهلي المغلق

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017   أحمد علي حقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة. من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال

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news image سيـــاســة

وزير خارجية اثيوبيا من السودان: سنعمل في اطار الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

متابعات قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني جبيو إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليو

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أبومازن يستعين بعبدالوهاب المسيري: إسرائيل مشروع استعماري

حماس قبلت باستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية في 2006 المال – خاص: استعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأحد مقولات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن إسرائيل  وقال أبو مازن في مؤتمر لمنظمة التحرير ، إن المسيري قال أن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنع

news image لايف

جبلاية الأسماك قيد التطوير وتنتظر ردا هاما من الآثار

الصاوي أحمد ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنس

رياضة

تعرف على القائمة النهائية لمنتخب اليد في أمم أفريقيا

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علي المصري

اختار مروان رجب، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 18 لاعبا في قائمة الفراعنة، للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الجابون، في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

وتضم القائمة كلًا من:

كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين وإسلام حسن ومهاب حسام وأحمد الأحمر وأبو الفتوح أحمد "حماصة" وممدوح طه ويحيى خالد ومحمد سند ومحمد إبراهيم ومحمد ممدوح هاشم ومحمد رمضان "هتلر" وإبراهيم المصري ووسام سامي نوار.

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى الجابون، بعد غد الإثنين، برئاسة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لليد.

منتخب مصر الأوليمبي
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