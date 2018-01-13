تعرف على القائمة النهائية لمنتخب اليد في أمم أفريقيا

علي المصري



اختار مروان رجب، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 18 لاعبا في قائمة الفراعنة، للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الجابون، في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.



وتضم القائمة كلًا من:



كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين وإسلام حسن ومهاب حسام وأحمد الأحمر وأبو الفتوح أحمد "حماصة" وممدوح طه ويحيى خالد ومحمد سند ومحمد إبراهيم ومحمد ممدوح هاشم ومحمد رمضان "هتلر" وإبراهيم المصري ووسام سامي نوار.



وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى الجابون، بعد غد الإثنين، برئاسة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لليد.



