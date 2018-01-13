الري ومرتضي منصور وجها لوجه في أزمة النادي النهري

المال _ خاص



استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري، اليوم السبت، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء مجلسه، فى وجود قيادات الوزارة، لبحث وضع فرع النادى النهرى بالبر الغربى لنهر النيل بالعجوزة، ومدى إمكانية توفيق الأوضاع وطلب تجديد الترخيص، فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة بشأن حماية نهر النيل.



وتم عرض وجه نظر أجهزة الوزارة متمثلة فى قطاع حماية نهر النيل حيال ما تم وضرورة أن تكون نسبة الإشغالات طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.



ووجه الوزير الري بدراسة طلب مجلس إدارة النادى حيال توفيق الأوضاع فى إطار القانون.



وفى النهاية ألقى المستشار، مرتضى منصور بيان بالتوافق مع أجهزة الوزارة، مؤكداً عدم وجود خلافات فى هذا الشأن وأن مجلس الإدارة يطلب الترخيص فى إطار القوانين المنظمة