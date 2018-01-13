news image تأميـــن

القابضة للتأمين تختار تصميم مشروعها العقاري بالعاصمة الإدارية خلال شهرين

الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل تتلقى شركة "مصر القابضة للتأمين" عروضًا من المكاتب الهندسية لاختيار أفضل تصميم لمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. كشف، محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة أن اختيار التصميم سيتم خلال شهرين، لافتا إلى أن مساحة المشروع 42 فدانًا، وهو عبارة عن مشروع سكنى إدارى ضخم بتك

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news image رياضة

الزمالك ينهى أزمة مستحقات شريف علاء

شريف عمر  أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير. وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم ضاني
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السبت.. الصحفيين تكرم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفى

رحاب صبحى تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، يوم السبت القادم فى الخامسة مساًء بمسرح النقابة ويتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة ،والحاصلين على شهادات تقدير تشجيعية، وذلك تكريم الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.

news image سيـــاســة

صدقي صبحي يكرم المتميزين من طلبة كلية الضباط الاحتياط وأعضاء هيئة التدريس

 بدور إبراهيم  قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة. وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست

رياضة

الري ومرتضي منصور وجها لوجه في أزمة النادي النهري

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المال _ خاص

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري، اليوم السبت، مرتضى منصور  رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء مجلسه، فى وجود قيادات الوزارة، لبحث وضع فرع النادى النهرى بالبر الغربى لنهر النيل بالعجوزة، ومدى إمكانية توفيق الأوضاع وطلب تجديد الترخيص، فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة بشأن حماية نهر النيل.

وتم عرض وجه نظر أجهزة الوزارة متمثلة فى قطاع حماية نهر النيل حيال ما تم وضرورة أن تكون نسبة الإشغالات طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

ووجه الوزير الري بدراسة طلب مجلس إدارة النادى حيال توفيق الأوضاع فى إطار القانون.

وفى النهاية ألقى المستشار، مرتضى منصور بيان بالتوافق مع أجهزة الوزارة، مؤكداً عدم وجود خلافات فى هذا الشأن وأن مجلس الإدارة يطلب الترخيص فى إطار القوانين المنظمة
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