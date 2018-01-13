كالعادة.. اﻹسماعيلي لا يعرف الفوز في اﻹسماعيلية

علي المصري





واصل فريق الكرة بالنادي اﻹسماعيلي، مسلسل نتائجه السلبية على ستاد اﻹسماعيلية، بتعادله مع الاتحاد السكندري، بدون أهداف، ضمن لقاءات اليوم اﻷول من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويعد تعادل اليوم هو الخامس لﻹسماعيلي على أرضه هذا الموسم، واﻷول لمديره الفني أبو طالب العيسوي، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 41، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي سيلاقي طلائع الجيش ضمن الجولة ذاتها، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، فيما رفع زعيم الثغر رصيده للنقطة 17 في المركز الرابع عشر.





وكانت لقاءات الجولة قد افتتحت عصر اليوم بمباراتين، حيث استعاد الرجاء، نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.





سجل هدف الفوز صالح موسى من ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة اﻷولي من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليستعيد الرجاء الانتصارات الغائبة منذ الجولة الحادية عشر، وتحديدا منذ فوزه على بتروجت بهدف نظف، ولم يتذوق بعدها الفريق طعم الفوز في 7 مباريات متتالية.





ورفع الفريق المطروحي رصيده، إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، بينما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند 25 نقطة في المركز السابع.





وواصل مصر المقاصة مقاطعة الانتصارات، بتعادله بدون أهداف مع ضيفه الأسيوطي سبورت، اليوم باستاد القاهرة الدولي، وأضاع الضيوف ضربة جزاء عن طريق شريف دابو في الشوط الأول ، وارتفع رصيد الأسيوطي إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، وارتفع رصيد المقاصة إلى 21 نقطة في المركز العاشر.



