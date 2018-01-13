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الزمالك ينهى أزمة مستحقات شريف علاء

شريف عمر  أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير. وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق

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السبت.. الصحفيين تكرم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفى

رحاب صبحى تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، يوم السبت القادم فى الخامسة مساًء بمسرح النقابة ويتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة ،والحاصلين على شهادات تقدير تشجيعية، وذلك تكريم الصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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125.00 لحم ضاني
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صدقي صبحي يكرم المتميزين من طلبة كلية الضباط الاحتياط وأعضاء هيئة التدريس

 بدور إبراهيم  قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة. وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست

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حكاية وطن.. مؤتمر بمشاركة السيسي ينطلق الأربعاء

المال- خاص قال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة، وفق بيان. وأكد المتحدث أن المؤتمر  يأتي في إطار حرص سيادته على تفعيل المشاركة المجتمعية،

رياضة

كالعادة.. اﻹسماعيلي لا يعرف الفوز في اﻹسماعيلية

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علي المصري


واصل فريق الكرة بالنادي اﻹسماعيلي، مسلسل نتائجه السلبية على ستاد اﻹسماعيلية، بتعادله مع الاتحاد السكندري، بدون أهداف، ضمن لقاءات اليوم اﻷول من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعد تعادل اليوم هو الخامس لﻹسماعيلي على أرضه هذا الموسم، واﻷول لمديره الفني أبو طالب العيسوي، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 41، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي سيلاقي طلائع الجيش ضمن الجولة ذاتها، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، فيما رفع زعيم الثغر رصيده للنقطة 17 في المركز الرابع عشر.

وكانت لقاءات الجولة قد افتتحت عصر اليوم بمباراتين، حيث استعاد الرجاء، نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

سجل هدف الفوز صالح موسى من ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة اﻷولي من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليستعيد الرجاء الانتصارات الغائبة منذ الجولة الحادية عشر، وتحديدا منذ فوزه على بتروجت بهدف نظف، ولم يتذوق بعدها الفريق طعم الفوز في 7 مباريات متتالية.

ورفع الفريق المطروحي رصيده، إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، بينما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند 25 نقطة في المركز السابع.

وواصل مصر المقاصة مقاطعة الانتصارات، بتعادله بدون أهداف مع ضيفه الأسيوطي سبورت، اليوم باستاد القاهرة الدولي، وأضاع الضيوف ضربة جزاء عن طريق شريف دابو في الشوط الأول ، وارتفع رصيد الأسيوطي إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، وارتفع رصيد المقاصة إلى 21 نقطة في المركز العاشر.


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