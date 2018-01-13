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الأمم المتحدة تأمل في تجنب الحرب بسبب نووي كوريا الشمالية

وكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام». وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل

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news image الإسكندرية

جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى

متابعات: تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيي

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

المدير الفني لطلائع الجيش: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق متكامل

وكالات: أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي. وقال طولان في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلا

news image اقتصاد وأسواق

مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أحذية بأكثر من 18 مليون جنيه

وكالات: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا م

الإسكندرية

تجارية الإسكندرية تكريم المساهمين في تنمية المجتمع

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معتز محمود

 تنظم إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مساء اليوم السبت، حفل تكريم لبعض رجال الأعمال والشركات التى ساهمت فى تنمية المجتمع السكندري خلال الفترة الماضية. 

ومن المقرر أن نشهد الاحتفالية حضور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية وجمع من قيادات الإسكندرية.

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