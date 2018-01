عز العرب تخفض أسعار ستروين C4 بيكاسو وDS4

المال- خاص



قررت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وستروين وبروتون، تخفيض أسعار طرازين ستروين C4 بيكاسو، DS4؛ بمقدار يتراوح بين 28.8 و 48.8 ألف جنيه بمختلف الفئات.



وتراجعت أسعار ستروين C4 بيكاسو - فئة "A/T 5 Seats Comfort" إلى 410 آلاف جنيه بدلاً من 438.8 ألف، كما وصلت أسعار ستروين DS4 فئة A/T "Exclusive" إلى 440 ألفا مقارنة بـ 488.8 ألف جنيه.



واستقرت عز العرب على أسعار طرازات ستروين "C4 وDS3 وC5 وDS5 دون تغيير خلال يناير الحالي، لتبلغ أسعار ستروين C4 فئة "A/T Exclusive" نحو 334 ألف جنيه، وتقدر أسعار السيارة DS3 فئة "A/T" بـ 368 ألفا و800 جنيه، كما سجلت أسعار ستروين C5 فئة "A/T Special Edition SR" نحو 488 ألفا و800 جنيه.



وتبلغ أسعار ستروين C4 جراند بيكاسو فئة "A/T Exclusive 7 Seats" بـ 498 ألفا و800 جنيه، وتقدر أسعار ستروين DS5 فئة "A/T SP" نحو 578 ألفا و800 جنيه، وجاء سعر طراز سي اليزيه فئة "A/T Comfort 6 Gear" بنحو 269 ألفا و900 جنيه، وبقيمة 279 ألفا و900 جنيه لفئة "A/T Exclusive 6 Gear"، وقدرت أسعار جراند C4 بيكاسو فئة A/T Exclusive 7 Seats نحو 519.8 ألف.



ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات ستروين:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار ديسمبر أسعار يناير مقدار التغيير





















ستروين C4 بيكاسو A/T 5 Seats Comfort 488.800 410.000 28.800 DS4 A/T Exclusive 488.800 440.000 48.800 C4 "A/T Exclusive" 334.000 334.000 0 DS3 A/T 368.800 368.800 0 C5 "A/T Special Edition SR" 488.800 488.800 C4 جراند بيكاسو "A/T Exclusive 7 Seats" 198.800 498.800 0 DS5 "A/T SP" 578.800 578.800 0 سي اليزيه "A/T Comfort 6 Gear" 269.900 269.900 0 A/T Exclusive 6 Gear 279.900 279.900 0 C4 جراند بيكاسو A/T Exclusive 7 Seats 519.800 519.800 0