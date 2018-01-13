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محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وكالات: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز. واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا

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فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وكالات: حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة. تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر

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المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

وكالات: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا. أحرز رباعية المنتخب المغربي

news image الإسكندرية

عشماوى: نعمل على تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية جديدة بالاسكندرية

معتز محمود: قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى  بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.  وأضاف خلال مشاركته فى  احتفالية مجلس إد

سيــارات

عز العرب تخفض أسعار ستروين C4 بيكاسو وDS4

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المال- خاص

قررت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وستروين وبروتون، تخفيض أسعار طرازين ستروين C4 بيكاسو، DS4؛ بمقدار يتراوح بين 28.8 و 48.8 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار ستروين C4 بيكاسو - فئة "A/T 5 Seats Comfort" إلى 410 آلاف جنيه بدلاً من 438.8 ألف، كما وصلت أسعار ستروين DS4 فئة A/T "Exclusive" إلى 440 ألفا مقارنة بـ 488.8 ألف جنيه.

واستقرت عز العرب على أسعار طرازات ستروين "C4 وDS3 وC5 وDS5 دون تغيير خلال يناير الحالي، لتبلغ أسعار ستروين C4 فئة "A/T Exclusive" نحو 334 ألف جنيه، وتقدر أسعار السيارة  DS3 فئة "A/T" بـ 368 ألفا و800 جنيه، كما سجلت أسعار ستروين C5 فئة "A/T Special Edition SR" نحو 488 ألفا و800 جنيه.

وتبلغ أسعار ستروين C4 جراند بيكاسو  فئة "A/T Exclusive 7 Seats" بـ 498 ألفا و800 جنيه، وتقدر أسعار ستروين DS5 فئة "A/T SP" نحو 578 ألفا و800 جنيه، وجاء سعر طراز سي اليزيه فئة "A/T Comfort 6 Gear" بنحو 269 ألفا و900 جنيه، وبقيمة 279 ألفا و900 جنيه لفئة "A/T Exclusive 6 Gear"، وقدرت أسعار جراند C4 بيكاسو فئة A/T Exclusive 7 Seats نحو 519.8 ألف.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات ستروين:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار ديسمبر

أسعار يناير

مقدار التغيير












ستروين

C4 بيكاسو

A/T 5 Seats Comfort

488.800

410.000

28.800

DS4

A/T Exclusive

488.800

440.000

48.800

C4

"A/T Exclusive"

334.000

334.000

0

DS3

A/T

368.800

368.800

0

C5

"A/T Special Edition SR"

488.800

488.800

C4 جراند بيكاسو  

"A/T Exclusive 7 Seats"

198.800

498.800

0

DS5

"A/T SP"

578.800

578.800

0

سي اليزيه

"A/T Comfort 6 Gear"

269.900

269.900

0

A/T Exclusive 6 Gear

279.900

279.900

0

C4 جراند بيكاسو

A/T Exclusive 7 Seats

519.800

519.800

0

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