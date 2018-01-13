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محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وكالات: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز. واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا

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فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وكالات: حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة. تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر

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70.00 سمك مكرونة
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news image رياضة

المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

وكالات: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا. أحرز رباعية المنتخب المغربي

news image الإسكندرية

عشماوى: نعمل على تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية جديدة بالاسكندرية

معتز محمود: قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى  بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.  وأضاف خلال مشاركته فى  احتفالية مجلس إد

سيــارات

تعرف على تكاليف صيانات جاك S2

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المال - خاص

أعلنت مجموعة القصراوي وكلاء جاك، وبايك سينوفا، عن قائمة أسعار صيانات "جاك "S2 الدورية خلال يناير الحالي، لتتراوح ما بين 835 و3115 جنيها؛ شاملة المصنعية والضريبة.

* قائمة صيانات الـ 10 - 30 - 50 - 70 - 90 كيلو

بلغت أسعار الصيانات الدورية للسيارة جاك S2 لمسافات الـ 10 و50 و70 و90 ألف كيلو نحو 835 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، كما تقدر تكاليف صيانة الـ 30 ألف كيلو بـ 1015 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف.

* قائمة صيانات الـ 20 - 60 - 100 ألف كيلو

سجلت تكاليف الصيانات الدورية لجاك S2 - لمسافات 20 و60 و100ألف كيلو نحو 1035 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء .

* قائمة صيانات الـ 40 - 80 -120 كيلو

وتصل تكاليف الصيانات الدورية لمسافات الـ 40 و80 و120 ألف كيلو إلي 3115 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وسيور المجموعة والبوجيهات ومياة التبريد وزيت الفرامل وزيت الفتيس 

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ "جاك S2":

الصيانات الدورية / بألف كيلو

تكاليف الصيانات

10

835

20

1035

30

1015

40

3115

50

835

60

1035

70

835

80

3115

90

835

100

1035




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