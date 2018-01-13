عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات:





كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه.





وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي كانت موضع تفاوض بين «مجموعة» المقربين من ميسي والنادي الكتالوني، أعدت بتاريخ 30 يونيو 2017.





ولم يوقع ميسي الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، على تمديد عقده إلا في 25 نوفمبر، وبعد تجاذب طويل يحمل على الاعتقاد بأن العقد النهائي «أفضل بكثير من الذي كتب في 30 يونيو»، بحسب موقع «ميديابار» الفرنسي، أحد أعضاء الكونسورتيوم الأوروبي.





وبحسب ما نشره الموقع الفرنسي، تبلغ القيمة الاجمالية لعائدات ميسي من عقده الجديد مع برشلونة، والممتد حتى عام 2021، أكثر من 400 مليون يورو (قبل احتساب الحسومات الضريبية).





وبحسب بنود الاتفاق الأولي، يفترض أن يحصل ميسي على 70 مليون يورو سنويًا (85% منها على شكل أجور و15% من حقوق الصورة) في المواسم الأربعة المقبلة، تضاف إليها مكافأة توقيع بقيمة 63.5 مليون يورو و«علاوة ولاء» بـ 70 مليون يورو، في حال لم يترك النادي الكتالوني قبل انتهاء مدة العقد الجديد.





وكشف الكونسورتيوم أيضا ان اللاعب الارجنتيني كان مطلوبا من ريال مدريد، الغريم الازلي لبرشلونة. وأشار «ميديابار» إلى رسالة الكترونية بعث بها محامي «مجموعة» ميسي إلى والد الاخير خورخي في 23 يونيو 2013 يبلغه فيها بأن ريال مدريد مستعد لدفع البند الجزائي في عقد ليونيل والبالغة قيمته 250 مليون يورو.







