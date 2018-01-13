رقم خاص لوليد أزارو مع الأهلي

علي المصري:







رغم أن المهاجم المغربي وليد أزارو لم يكمل عامًا داخل جدران القلعة الحمراء، إلا أنه تمكن من أن يحقق رقمًا خاصًا مع الأهلي، وهو أنه اللاعب الوحيد في الفريق الذي تمكن من التسجيل في خمس بطولات مختلفة خلال الموسم الحالي وهي، «البطولة العربية، الدوري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المحلي».





بدايات تألق وليد أزارو جاءت في البطولة العربية عندما سجل هدفًا في شباك الفيصلي الأردني بالدور قبل النهائي من البطولة.





واستمر تألق المهاجم المغربي في مسابقة الدوري، حيث أحرز تسعة أهداف، وضعته على رأس هدافي الأهلي في البطولة المحلية، وكان بدايتها بتسجيل ثنائية في شباك فريق الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة.





واختتم أزارو أهدافه في الدوري في أول مباراة قمة يخوضها أمام الزمالك، حيث أحرز الهدف الثالث للأحمر في تلك المواجهة، والتاسع للمهاجم المغربي في المسابقة المحلية.





وعلى مستوى بطولة كأس مصر، أحرز وليد أزارو هدفًا وحيدًا جاء في شباك فريق تليفونات بني سويف، بدور الـ32 من البطولة.





وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، زار أزارو الشباك أربع مرات، بواقع هدف في فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ثلاثية في فريق النجم الساحلي التونسي، بإياب الدور نصف النهائي من البطولة.





آخر البطولات التي سجل بها أزارو بالقميص الأحمر هي السوبر المحلي، حيث أحرز المهاجم المغربي هدف فوز الأهلي على المصري اليوم، الجمعة، ليتوج الأحمر بلقب السوبر العاشر في تاريخه.







