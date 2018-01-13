news image اقتصاد وأسواق

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

بدور إبراهيم:  نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا

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news image رياضة

عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات: كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه. وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي

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news image أسواق عربية

المغرب يعلن موعد تعويم الدرهم

وكالات: قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وتفض

news image نقل وملاحة

نقل النواب: لا مساس بسعر تذكرة الخطين الأول والثاني

متابعات: قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه. وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل

رياضة

رقم خاص لوليد أزارو مع الأهلي

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علي المصري:

رغم أن المهاجم المغربي وليد أزارو لم يكمل عامًا داخل جدران القلعة الحمراء، إلا أنه تمكن من أن يحقق رقمًا خاصًا مع الأهلي، وهو أنه اللاعب الوحيد في الفريق الذي تمكن من التسجيل في خمس بطولات مختلفة خلال الموسم الحالي وهي، «البطولة العربية، الدوري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المحلي».

بدايات تألق وليد أزارو جاءت في البطولة العربية عندما سجل هدفًا في شباك الفيصلي الأردني بالدور قبل النهائي من البطولة.

واستمر تألق المهاجم المغربي في مسابقة الدوري، حيث أحرز تسعة أهداف، وضعته على رأس هدافي الأهلي في البطولة المحلية، وكان بدايتها بتسجيل ثنائية في شباك فريق الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واختتم أزارو أهدافه في الدوري في أول مباراة قمة يخوضها أمام الزمالك، حيث أحرز الهدف الثالث للأحمر في تلك المواجهة، والتاسع للمهاجم المغربي في المسابقة المحلية.

وعلى مستوى بطولة كأس مصر، أحرز وليد أزارو هدفًا وحيدًا جاء في شباك فريق تليفونات بني سويف، بدور الـ32 من البطولة.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، زار أزارو الشباك أربع مرات، بواقع هدف في فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ثلاثية في فريق النجم الساحلي التونسي، بإياب الدور نصف النهائي من البطولة.

آخر البطولات التي سجل بها أزارو بالقميص الأحمر هي السوبر المحلي، حيث أحرز المهاجم المغربي هدف فوز الأهلي على المصري اليوم، الجمعة، ليتوج الأحمر بلقب السوبر العاشر في تاريخه.


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