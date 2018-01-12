news image اقتصاد وأسواق

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

بدور إبراهيم:  نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا

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news image رياضة

عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات: كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه. وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي

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news image أسواق عربية

المغرب يعلن موعد تعويم الدرهم

وكالات: قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وتفض

news image نقل وملاحة

نقل النواب: لا مساس بسعر تذكرة الخطين الأول والثاني

متابعات: قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه. وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل

رياضة

السوبر يمنح عاشور أول بطولة كقائد للأهلي وال33 في تاريخه

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علي المصري:

إذا كان الأهلي يحتفل اليوم بفرحة التتويج باللقب رقم 10 لبطولة كأس السوبر المحلي؛ فإن حسام عاشور، «مسمار» خط وسط الفريق، يحتفل بجانب تتويجه باللقب بأنه أول كأس يحمله كقائد لنادي القرن في أفريقيا.

حقق اليوم حسام عاشور رقمًا قياسيًا بالوصول إلى اللقب الـ33 في تاريخه مع الأهلي، خلال المواسم الـ15 التي شارك فيها مع الفريق الأول، والذي لم يكتفِ خلال هذه المواسم بالأدوار الشرفية، ولكنه احتل مقعدًا أساسيًا في تشكيل الأهلي، وظل محافظًا عليه مهما تغيّر المديرون الفنيون، فالجميع يقتنع بالدور الكبير الذي يؤديه اللاعب في خط وسط الأهلي.

قد لا ترى حسام عاشور يهاجم كثيرًا، أو يحرز أهدافًا خلال المباريات، ولكنه في مقابل هذا يقف سدًّا منيعًا في وسط الملعب؛ لقطع الكرات من الفريق المنافس، وتعطيل هجماتها الخطيرة على مرمى الأهلي؛ ولهذا أطلقت عليه الجماهير لقب «مسمار الأهلي».

رغم أن «عاشور» ليس الأكبر سنـًا في الفريق الأول حاليًا، إلا أنه استطاع أن يصل سريعًا إلى لقب اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع الأهلي، بالإضافة إلى كونه اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك عاشور 33 لقبًا؛ تنقسم إلى 10 ألقاب لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و9 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقية.

المعدل الحالي لمشاركة «عاشور» في المباريات وتتويجه بالبطولات، يجعلنا نتوقع تسجيله الكثير من الأرقام القياسية باسمه خلال المواسم المقبلة، والتي من الصعب أن تتحطم مستقبلًا.

النادي الأهلي
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