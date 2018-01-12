news image اقتصاد وأسواق

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

بدور إبراهيم:  نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا

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news image رياضة

عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات: كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه. وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي

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news image أسواق عربية

المغرب يعلن موعد تعويم الدرهم

وكالات: قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وتفض

news image نقل وملاحة

نقل النواب: لا مساس بسعر تذكرة الخطين الأول والثاني

متابعات: قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه. وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل

رياضة

غلطة الشاطر مسعود تهدي اﻷهلي السوبر للمرة العاشرة في تاريخه

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علي المصري



أهدت الهفوة القاتلة لأحمد مسعود، حارس مرمى المصري البورسعيدي، النادي اﻷهلي، فوزًا مستحقًّا بكأس السوبر المصري، للمرة العاشرة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكمل اﻷهلي، بقيادة مديره الفني حسام البدري، الثلاثية المحلية "الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر"، وواصل تفوقه على حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي.

انتهي الوقت اﻷصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وسيطر اﻷهلي على مجريات الشوطين، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى أحمد مسعود حارس المصري، في المقابل اكتفي الفريق البورسعيدي بدفاع المنطقة، ولم يخلق فرصًا للتهديف على مرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، واستغلّ وليد أزارو سقطة مدوية ﻷحمد مسعود حارس المصري، الذي حاول مراوغة المهاجم المغربي، ليقطعها أزارو، ويضعها في المرمى الخالي من حارسه، معلنًا عن هدف الفوز بكأس السوبر المصري، في الدقيقة 101 من عُمر اللقاء.

وسجل البديل مؤمن زكريا هدفًا في الدقيقة اﻷخيرة من عُمر الوقت الإضافي الثاني، ألغاه الحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي، بإشارة من مساعده الثاني جاسم عبدالله، وتمر الدقائق المتبقية من عُمر اللقاء دون جديد، ليطلق حكَم اللقاء صافرته، معلنًا فوز اﻷهلي بكأس السوبر للمرة العاشرة في تاريخه.
النادي الأهلي
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