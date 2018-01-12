لقاء السوبر.. الأهلي يبحث عن الثلاثية والمصري يسعى لبطولته اﻷولى



علي المصري



سيكون ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مسرحاً للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والمصري البورسعيدي، على لقب كأس السوبر المصري، التي تقام للمرة الثالثة على التوالي في اﻹمارات.



يدخل الأهلي بوصفه بطلاً للدوري والكأس، فيما يخوضها المصري باعتباره وصيفاً لكأس مصر، وأكمل الفريقان جاهزيتهما للمباراة، بخوض تدريب أخير مساء أمس على ملعب المباراة، وباتا في كامل جاهزيتهما لتقديم سهرة كروية ممتعة تليق بالكرة المصرية.



ويسعى الأهلي لبسط هيمنته على الألقاب المحلية، بإضافة السوبر للقبي الدوري والكأس، فيما يبحث الفريق البورسعيدي عن تحقيق أول لقب له في السوبر الذي يظهر فيه للمرة الأولى في تاريخه.



وكان الأهلي الذي حقق فوزاً مهماً منتصف الأسبوع الحالي، على غريمه التقليدي الزمالك، في الدوري المحلي للتتويج باللقب الـ10 له في المسابقة من أصل 14 نسخة أقيمت حتى الآن، منذ انطلاق البطولة في 2001، ويملك اﻷهلي ذكريات جيدة في مدينة العين، إذ سبق له الفوز باللقب، حينما فاز على الزمالك قبل عامين بنتيجة 3-2.



وعلى مستوى المدربين في المواجهات التاريخية التسع تميل الكفة بشكل واضح لجانب حسام البدري المدير الفني لﻷهلي، الذي حقق الفوز في خمس مناسبات، وتعادلاً في ثلاثة لقاءات، بينما فاز حسام حسن مرة واحدة على البدري، لكن مباراة اليوم تعد الأهم بالنسبة للمدير الفني للفريق البورسعيدي.



وسيدير اللقاء طاقم التحكيم الذي يقوده الحكم الدولي الإماراتي، عمار الجنيبي، ويعاونه أحمد الراشدي مساعداً أول، وجاسم عبدالله مساعداً ثانياً، وحمد علي حكماً رابعاً، ويراقبها أحمد المصعبي، وهي المرة الأولى التي يدير فيها طاقم محلي مباراة السوبر.



وستفتح أبواب استاد هزاع بن زايد في العين ستفتح أمام الجماهير العربية والمصرية في الساعة الثانية من عصر اليوم، أي قبل أربع ساعات من ركلة بداية كأس السوبر المصر.



وستحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلاً غنائياً قبل بداية المباراة، وسيكون هناك فقرة سيتم تقديمها من الفنان أحمد حلمي ومنى زكي خاصة بمستشفى بهية عن النساء اللائي شفين من مرض السرطان، وسيصل المستشفى اليوم لـ 19 مليون جنيه حجم التبرع، وسيتم وضع شعار بهية على قمصان الفريقين اليوم.



وأعلن حسام البدري، جاهزية فريقه للمباراة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لﻷهلي جاهز للتعامل مع كل السيناريوهات المتوقع حدوثها، سواء كانت المباراة مغلقة المساحات أو مفتوحة، وأن على لاعبيه التركيز طوال وقت اللقاء، والاستفادة من الفرص التي سيحصلون عليها، محذراً لاعبيه من خطورة الفريق المنافس.



وقال: «كل مباراة لها ظروفها، وفريقي جاهز لمباراة اليوم، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة المساحات، الفريقان لديهما الدوافع نفسها في التتويج باللقب، ونحن نسعى للفوز بالمباراة للحصول على أول لقب لنا في الموسم الجديد، لا يمكنني الكشف عن الأسماء التي ستشارك، لايزال لدينا تدريب أخير قبل المباراة، ستضح معالم التشكيلة التي سندفع بها».



وتابع: «الفترة الزمنية ضيقة ما بين مباراتنا السابقة أمام الزمالك منتصف الأسبوع ولقاء اليوم، لا أخفي عليكم أنني كنت أفكر في مباراة كأس السوبر خلال مباراة الزمالك، وقمت بإراحة بعض اللاعبين، الاستعدادات للمباراة سارت بصورة جيدة، ونحن نأمل تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية».



من جانبه، عبّر حسام حسن، عن تفاؤله بمواجهة فريق الأهلي في مدينة العين، التي لعب لصفوف فريقها عام 2000، وأكد جاهزية فريقه لمواجهة اليوم، التي اعتبر أنها مواجهة مهمة لفريقه الطامح للتتويج باللقب في مواجهة فريق الأهلي، الذي وصفه بالكبير.



وقال حسام: «أعدكم بأن هناك لاعبين جدداً سنقدمهم للكرة المصرية، وستكون هناك مفاجآت، الصفقات الجديدة التي أبرمناها ستكون موجودة في المباراة، وقد تشارك، أنا لن أغير من أسلوبي وفقاً لمن سيلعب في الأهلي، سبق أن حققت نتائج جيدة أمامهم، لأنني أصرّ على طريقتي التي أتبعها».



وحول علاقة النادي المصري بالأهلي الآن، بعد سنوات من التوتر، بسبب فاجعة بورسعيد، قال حسام: «لكي تعود العلاقة طيبة لابد أن تكون قوياً، النادي المصري فعل ذلك دون أن يشعر أحد، الفريق في وقت من الأوقات كان من الصعب أن يتعاقد مع لاعبين بسبب ما حدث، لكن العلاقة مع الأهلي طيبة حالياً، ولا توجد أي حساسيات بين الفريقين الآن، ولابد أن ننظر إلى المستقبل».