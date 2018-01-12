news image اقتصاد وأسواق

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

بدور إبراهيم:  نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا

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news image رياضة

عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات: كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه. وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي

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31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image أسواق عربية

المغرب يعلن موعد تعويم الدرهم

وكالات: قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وتفض

news image نقل وملاحة

نقل النواب: لا مساس بسعر تذكرة الخطين الأول والثاني

متابعات: قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه. وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل

رياضة

ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

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متابعات

أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس.

ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وأظهر ميسي تفاهمه الاستثنائي مع جوردي البا عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من الظهير الأيسر داخل الشباك في الدقيقة 13 وبعد ذلك بلحظات تبادل تمرير الكرة مع لاعب المنتخب الاسباني ليسدد في الزاوية السفلى.

وصنع البا سبعة أهداف لميسي هذا الموسم بجميع المسابقات ورد هداف برشلونة عبر العصور الجميل بتمريرة إلى زميله الاسباني الذي وضعها داخل المرمى في الدقيقة 28 محرزا الهدف الثالث.

وزاد سواريز الفارق في الدقيقة 31 عندما استفاد من تمريرة سيئة من بيوني سيستو ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي وأكمل ايفان راكيتيتش الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 87.

وتغلب اشبيلية 2-1 على ضيفه قادش ليتفوق 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب فيما قلب اسبانيول هزيمته 2-1 في مباراة الذهاب أمام ليفانتي إلى فوز 2-صفر خارج ملعبه وينضم إلى برشلونة في قرعة دور الثمانية التي ستقام يوم الجمعة
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