فرنا تتصدر شريحة الملاكي B

وكالات:
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا
وكالات:
حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.
تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر
وكالات:
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا.
أحرز رباعية المنتخب المغربي
معتز محمود:
قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.
وأضاف خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إد