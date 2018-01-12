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محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وكالات: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز. واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا

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فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وكالات: حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة. تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر

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المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

وكالات: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا. أحرز رباعية المنتخب المغربي

news image الإسكندرية

عشماوى: نعمل على تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية جديدة بالاسكندرية

معتز محمود: قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى  بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.  وأضاف خلال مشاركته فى  احتفالية مجلس إد

سيــارات

فرنا تتصدر شريحة الملاكي B

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المال خاص

عززت هيونداي فرنا صدارتها لشريحة السيارات الملاكي الصغيرة (فئة B) باستحواذها على حصة سوقية وصلت إلى 55% بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة بـ 51.5% بنهاية سبتمبر السابق؛ لتحتفظ السيارة المجمعة محليا بالمركز الأول بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

يذكر أن مبيعات الفئة قد بلغت 11.9 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017؛ مقابل 26.6 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بتراجع 14.7 الف سيارة بنسبة انخفاض 55.3%. 

وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 13.5% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 12.6% ثم هيونداي أكسنت بواقع 10.2% وهيونداي سولاريس بواقع 6.8%.

وفي المرتبة السادسة على قائمة سيارات الفئة؛ حلت رينو لوجان بنسبة 3.4% ثم كيا ريو بنسبة 3.1% وفيات بونتو بواقع 2.2% وأوبل كورسا بـ 1.4%، ومازدا 2 بحصة سوقية 1% ثم ميتسوبيشي أتراج بنسبة 0.8%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 3.8% من مبيعات الفئة.

وقد أسهم في تعزيز الحصة السوقية لهيونداي فرنا تمكن الوكيل شركي جي بي أوتو غبور من زيادة المعروض من السيارة عبر ضخ كميات إضافية لتلبية قوائم الحجز التي ظهرت خلال الربع الأخير من 2017 بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع على خلفية نقص مكونات الإنتاج؛ وفقا لمصدر بالشركة.

وأشار إلى أن "غبور أوتو" عززت المعروض من السيارة خلال الفترة الماضية لكن لا زال هناك عجز ببعض فئات "فرنا" متوقعا سد الخلل خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ مع إقدام الشركة على توريد دفعة جديدة من السيارات بعد 20 يناير الجاري.
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