هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. تقارب في الأسعار واختلافات فنية محدودة

فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

الأحد 14 يناير 2018 12:41 ص

وكالات: حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة. تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر