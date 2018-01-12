هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. تقارب في الأسعار واختلافات فنية محدودة

وكالات:
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا
وكالات:
حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.
تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر
وكالات:
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا.
أحرز رباعية المنتخب المغربي
معتز محمود:
قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.
وأضاف خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إد
دة . وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.
المواصفات
هيونداي توسان 1.6 A/T Turbo GDI
كيا سبورتاج 1.6 A/T GT 4WD
الوكيل
جي بي أوتو غبور
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT
السعر الرسمي بالألف جنيه
625
659.9
سعة المحرك
1591
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
7
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
175
177
عزم المحرك
265
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
9.1
نوع الجر
كلي
عدد المقاعد
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.5
7.5
سعة خزان الوقود (لتر)
62
نوع الوقود الذي ينصح به
92
الارتفاع عن الأرض
182
173
السرعة القصوى
200
201
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
يوجد
نظام الفرامل ABS
برنامج التوازن الإلكتروني
توزيع إلكتروني للفرامل
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط الرياضية
17
19
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
بانوراما
بانورما
فتحة سقف كهربائية
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
ولاعة وطفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي وخلفي
مسند يد أمامي مكيف
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
مكيف
بالإضاءة
430
564
مخرج كهرباء
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
مساحات زجاج خلفية
مساحات زجاج أمامية حساسة للإضاءة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
488
503
حزام أمان خلفي