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محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وكالات: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز. واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا

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news image رياضة

فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وكالات: حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة. تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر

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24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image رياضة

المغرب تفتتح بطولة إفريقيا للمحليين بفوز كبير على موريتانيا

وكالات: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء، في افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2018، والتي تستضيفها المغرب حاليا. أحرز رباعية المنتخب المغربي

news image الإسكندرية

عشماوى: نعمل على تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية جديدة بالاسكندرية

معتز محمود: قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى  بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.  وأضاف خلال مشاركته فى  احتفالية مجلس إد

سيــارات

قاشقاي وتوسان وتيجو ثلاثي صدارة SUV-C

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المال خاص

تصدرت السيارة نيسان قاشقاي على 21.2% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C البالغة 17.8 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017.

وحلت هيونداي توسان في المركز الثاني بحصة سوقية 18.7% وتبعتها شيري تيجو بنسبة 17.3% ورينو داستر التي استحوذت على 12.1% ثم شقيقتها كادجار التي استحوذت على 10.4.

أما كيا سورتاج فحلت بالمركز السادس بنسبة 7.6% وتبعتها سوبارو XV بواقع 4% . واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية بلغت 8.7%.

يذكر أن مبيعات فئة السيارات الرياضية SUV-C قد تراجعت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017 إلى 17.8 الف وحدة مقابل 22.1 الف خلال الفترة ذاتها من 2016 بانخفاض قدره 4.3 ألف وحدة؛ بنسبة انخفاض 19.4%.

وأوضح رئيس قطاع السيارات بأحد التوكيلات المنافسة بطرازاتها ضمن هذه الفئة أن المبيعات الإجمالية لسيارات الفئة لن تتجاوز 20 الف وحدة خلال 2017. وأضاف أنه يجري حاليًا الحصر النهائي لنتائج أعمال العام الماضي ليتم إرسالها إلى مجلس معلومات سوق السيارات أميك ليتولى إصدارها وتوزيعها على الشركات.

وأضاف أن التقرير النهائي للعام سيثبت هذه التوقعات حين صدوره؛ مرجعًا هذه التقديرات إلى حالة الركود التي أحاطت بسوق السيارات خلال العام الماضي.


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