قاشقاي وتوسان وتيجو ثلاثي صدارة SUV-C

المال خاص



تصدرت السيارة نيسان قاشقاي على 21.2% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C البالغة 17.8 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017.



وحلت هيونداي توسان في المركز الثاني بحصة سوقية 18.7% وتبعتها شيري تيجو بنسبة 17.3% ورينو داستر التي استحوذت على 12.1% ثم شقيقتها كادجار التي استحوذت على 10.4.



أما كيا سورتاج فحلت بالمركز السادس بنسبة 7.6% وتبعتها سوبارو XV بواقع 4% . واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية بلغت 8.7%.



يذكر أن مبيعات فئة السيارات الرياضية SUV-C قد تراجعت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017 إلى 17.8 الف وحدة مقابل 22.1 الف خلال الفترة ذاتها من 2016 بانخفاض قدره 4.3 ألف وحدة؛ بنسبة انخفاض 19.4%.



وأوضح رئيس قطاع السيارات بأحد التوكيلات المنافسة بطرازاتها ضمن هذه الفئة أن المبيعات الإجمالية لسيارات الفئة لن تتجاوز 20 الف وحدة خلال 2017. وأضاف أنه يجري حاليًا الحصر النهائي لنتائج أعمال العام الماضي ليتم إرسالها إلى مجلس معلومات سوق السيارات أميك ليتولى إصدارها وتوزيعها على الشركات.



وأضاف أن التقرير النهائي للعام سيثبت هذه التوقعات حين صدوره؛ مرجعًا هذه التقديرات إلى حالة الركود التي أحاطت بسوق السيارات خلال العام الماضي.





