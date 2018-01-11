6 أسئلة من برلماني للحكومة حول تفاصيل تأسيس شركة للمناطق الحرة

ياسمين فواز

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بسؤال إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بشأن إعلانها موافقة مجلس الوزراء، أمس، على تأسيس شركة تتبع هيئة الاستثمار، لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، ومناطق خدمات الاستثمار، برأسمال ٣٠٠ مليون جنيه.



وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إنه من المستهدف أن يرتفع رأس المال إلى ٣ مليارات جنيه، موضحة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، وستعمل على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة، وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة بمحافظات الصعيد.



وأكد الجوهرى في تصريحاته لـ"المال" أنه من الضرورى أن تشرح الوزيرة للنواب طبيعة تمويل رأسمال الشركة البالغ ٣٠٠مليون جنيه، والمستهدف زيادته لـ٣مليارات جنيه وفقا لما أعلنته سحر نصر .



وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن كيفية سيطرة تلك الشركة على الأراضي الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية في المحافظات المختلفة؟



وأضاف: "يجب معرفة مصير الأرباح التي ستحققها الشركة هل ستؤول إلى خزانة الدولة أم لخزانة الهيئة العامة للاستثمار التي تتبعها الشركة الجديدة؟.



ولفت عمرو الجوهرى إلى أن سؤاله لوزيرة الاستثمار يتضمن الاستفسار عن التعيينات الوظيفية داخل الشركة الجديدة وهل سيتم الاعتماد على موظفي الهيئة أم تعيين موظفين جدد؟.



وتعجب النائب البرلماني من الهدف من تأسيس شركه خاصه بالهيئة، قائلا: "هل لأن الهيئة غير قادرة على جذب استثمارات خارجيه فتحاول أن تقوم هي بهذا الدور؟".



وأكد أن الشركات التي تدار حكوميا أغلبها خاسره ولا تحقق أرباحا فهل تنضم هذه الشركو إليهم؟



ووجه عمرو الجوهرى تساؤلا ٱخرا لسحر نصر ،قائلا :"أين الشراكة مع القطاع الخاص الذي تتحدث عنه وزيرة الاستثمار في كافة المشروعات لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة؟"



كانت مصادر مطلعة،اكدت إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتولى تدبير رأسمال الشركة الجديدة، لافتة إلى أنها ستقوم بدور المطور العام للمناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، بدلاً من إسنادها للقطاع الخاص، على أن يتم طرح المشروعات بكل منطقة على حدة.



ووضعت الهيئة العامة للاستثمار، خلال العام المالي 2017/2018، خطة تستهدف إنشاء 27 منطقة استثمارية، على أن يتم البدء بكفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، والسويس، وجنوب سيناء، ودمياط، كمرحلة أولى، وتلقت الهيئة طلبات 4 مناطق استثمارية فى السويس والأقصر، و9 طلبات لإقامة مناطق حرة، كما تخاطب الهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة



