مرتضى منصور يحدد موعد الاجتماع الرسمي اﻷول لمجلس الزمالك

بدور إبراهيم:
نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية.
ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا
وكالات:
كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه.
وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي
وكالات:
قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية.
وتفض
متابعات:
قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه.
وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل