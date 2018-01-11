news image اقتصاد وأسواق

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

بدور إبراهيم:  نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا

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news image رياضة

عائدات ميسي السنوية من برشلونة تتخطى 100 مليون يورو

وكالات: كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من ناديه برشلونة الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بموجب عقده الجديد معه. وقال الكونسورتيوم الأوروبي إنه إطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي

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31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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news image أسواق عربية

المغرب يعلن موعد تعويم الدرهم

وكالات: قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس، إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وتفض

news image نقل وملاحة

نقل النواب: لا مساس بسعر تذكرة الخطين الأول والثاني

متابعات: قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تطوير مترو الأنفاق يحتاج لـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا مساس بسعر التذكرة في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق وهى 2 جنيه. وأضاف «قرقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن بل

رياضة

مرتضى منصور يحدد موعد الاجتماع الرسمي اﻷول لمجلس الزمالك

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علي المصري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اجتماع مجلس الإدارة سيكون في السادسة مساء الأربعاء المقبل، كاشفًا أنه يعتذر عن عدم الحضور، لأنه ينتظر حكم القضاء، ويطالب باحترام كلمته.

وأعلن منصور أن هناك لقاءً مع وزير الري يوم السبت المقبل لإنهاء أزمة النادي النهري، موجهًا الشكر لخالد عبدالعزيز وزير الشباب على وقفته مع نادي الزمالك، ولأعضاء مجلس النواب على موقفهم الأخير في أزمة النادي النهري.

وكشف رئيس نادي الزمالك، أن اعتذار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن واقعة الإساءة بعد مباراة القمة، لا يكفي، مؤكدًا أن المصور الذي تم إيقافه لم يكن هو المخطئ الوحيد في الإساءة ومن أساء الأدب سيعاقب.

وعلى الصعيد الكروي، قال مرتضى منصور، إن اسماعيل يوسف وهاني زادة عضوي مجلس الإدارة، سيسافران إلى أبوظبي لتسلم ملابس الفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الزمالك حريص على الأفضل دائمًا لفرق النادي كلها.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للإعلامي خالد الغندور وأحمد حسام ميدو على موقفيهما بالوقوف بجانب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للزمالك.

وشدد مرتضى منصور على أنه لن يسمح بالخروج عن الأدب تجاه نادي الزمالك من أى شخص كان، واختتم منصور قائلًا: الزمالك سيأخذ حقه بالقانون.

   
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