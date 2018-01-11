إيطاليا وإيران توقعان اتفاقًا استثماريا بقيمة 6 مليارات دولار

عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا

الجمعة 12 يناير 2018 03:20 ص

متابعات أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه