الأهلي المصري يمول 17,8 ألف مشروع لدعم SMEs

بعد مرور عامين على مبادرة المركزي وبإجمالي تسهيلات 18,6 مليار جنيه



المال- خاص





بمناسبة مرور عامين على إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، صرحت داليا الباز، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن البنك نجح، خلال عامين من عُمر المبادرة، في تحقيق إنجاز كبير في عدد المشروعات المستفيدة وفي قيم التسهيلات الممنوحة، حيث قام البنك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2017 بتمويل 17,8 ألف مشروع، بإجمالي تسهيلات 18,6 مليار جنيه، الأمر الذي أسهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــ"SMEs" بالبنك، ليصل إجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ إلى 39,8 مليار جنيه تم منحها لما يزيد على 57,4 ألف مشروع وأسهم في نمو المحفظة بمعدل 85% في القيمة، وبمعدل 28% في عدد المشروعات المستفيدة.



وأشارت داليا الباز إلى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها، حصلت على قروض تبلغ 15,5 مليار جنيه؛ بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 83% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 27% من المشروعات المموّلة كانت حديثة التأسيس.



وأضافت أن البنك تمكَّن من تمويل 13,7 ألف عميل جديد بقيمة 12.4 مليار جنيه، بما يمثل 77% من إجمالي المشروعات المستفيدة، و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.



ونوهت بأن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 41% من عدد العملاء، و22% من قيمة التمويلات، في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 21% في العدد، و22% في القيمة، تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد، و12% في القيمة، مشيرة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.



وعن أسباب نجاح البنك الأهلي في تحقيق هذه الأرقام أفادت داليا الباز بأن البنك استثمر النجاح الملحوظ الذي حققه منذ انطلاق المبادرة، وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرّتها المبادرة، مع وضع وتحديث منهجية عمل جديدة أدّت إلى توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات، وحدّدت دور كل طرف من أطراف المنظومة بما أدى إلى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار، حيث اعتمد البنك في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد على 1500 مسوق من أفضل العناصر المدربة، مضيفًا أنه تم إنشاء 73 مركزًا متخصصًا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية.



وأكدت أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.