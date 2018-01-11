ماذا قال مدربا اﻷهلي والمصري عن لقاء السوبر؟

حقيقة ترشيح مصطفى مدبولي لرئاسة الوزراء

السبت 13 يناير 2018 01:18 ص

بدور إبراهيم: نفت مصادر حكومية لـ"المال" ما تردد حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتشكيل تعديل وزاري وشيك، وأكدت المصادر أنه مستمر في عمله كوزير للاسكان وقائم اعمال رءيس الوزراء، ولا نية لتعديلات وزارية. ويقوم مدبولى، صباح اليوم السبت، بجولة فى ا