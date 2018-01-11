المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

محمود زكي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016.
وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي- اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشرك
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية
- رئيس المجموعة: بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من 2018
أحمد اللاهونى
تخطط مجموعة الجيوشى للصلب، لإضافة خط درفلة جديد لإنتاج حديد التسليح فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، بحجم طاقة تقدر بقيمة 340 طن سنويًا.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشى للصلب"، إن المجموعة تستهدف
أحمد اللاهوني
استقرت أسعاراللحوم اليوم، الجمعة، فى السوق المحلية بين 100 و120 لكيلو الكندوز و125 للضانى، و135 للبتلو.
وثبتت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.
وظلت أسعار الأسماك على وضعها عند 70 جنيهًا لكيلو البو