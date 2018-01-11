news image عقـــارات

600 مليون جنيه زيادة في أرصدة شركات التمويل العقاري

محمود زكي كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016. وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي-  اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشرك

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news image اقتصاد وأسواق

قابيل: الانتهاء من مشروع قانون تنمية مشروعات الـSMEs وإرساله للوزراء

محمد ريحان أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية

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news image اقتصاد وأسواق

الجيوشى للصلب تستهدف مضاعفة إنتاجها إلى 700 ألف طن

- رئيس المجموعة: بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من 2018 أحمد اللاهونى   تخطط مجموعة الجيوشى للصلب، لإضافة خط درفلة جديد لإنتاج حديد التسليح فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، بحجم طاقة تقدر بقيمة 340 طن سنويًا. وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشى للصلب"، إن المجموعة تستهدف

news image اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا

أحمد اللاهوني  استقرت أسعاراللحوم اليوم، الجمعة، فى السوق المحلية بين 100 و120 لكيلو الكندوز و125 للضانى، و135 للبتلو. وثبتت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض. وظلت أسعار الأسماك على وضعها عند 70 جنيهًا لكيلو البو

بنـــوك

المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

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خالد بدر الدين- سيد بدر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في سبتمبر 2016، مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من فكة أو كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وأوضح المركزي، في بيان له، أنه سيجري خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.

وقال إن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.

وأضاف أن ذلك يستهدف خدمة الاقتصاد القومي، وعدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء.

وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر، ليحول رصيد حساب كسور الشيكات إلى صندوق تحيا مصر.

يدعم صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي مباشرة اقتصاد البلاد، ويستهدف التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، من خلال دعم مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية.
البنك المركزى المركزى
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