وزير التعليم يبحث تبادل الخبرات مع أوغندا

قفزة في أقساط التأمين.. و"المال" تكتشف أخطاءا في إحصاءات الرقابة المالية

الخميس 11 يناير 2018 03:26 م

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: شهد سوق التأمين قفزة هائلة في حصيلة أقساطه، خلال الشهور العشرة الاولي من العام الماضي 2017 ، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، لتصل الي 28.9 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليارا في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل الي 52.9%. وإكتشفت"المال" أخطاءا في الاحصاء