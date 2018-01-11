مدبولى يتابع مشروعات قطاعات الشباب والصحة والتعليم

المال-خاص



عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة سير المشروعات التى يجرى تنفيذها في قطاعات: الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وذلك بحضور الوزراء المعنيين.



وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن متابعة المشروعات يشغل ترتيباً متقدماً على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال الوقوف المستمر على معدلات التنفيذ أولاً بأول، والحرص على استكمال الأعمال المطلوبة لإتمام تلك المشروعات، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.



وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات في القطاعات المشار إليها، والتي تمت في مجال الشباب والرياضة إنشاء عدد من المنشآت الرياضية، وتطوير مراكز الشباب بالقرى والمراكز وتزويدها بملاعب حديثة، وبيوت الشباب بالمحافظات، وذلك من منطلق اهتمام الدولة برعاية النشء والشباب واحتضان طاقاتهم، إلى جانب رفع كفاءة البنية لتحتية في هذا المجال لزيادة قدرة مصر على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى الإقليمية والعالمية.



كما تناول الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات في مجال الصحة، وفي مقدمتها إقامة مستشفيات جديدة ورفع كفاءة أخرى، وذلك بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقدمها بصورة لائقة.



وفي التعليم العالي تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها للتوسع في إقامة الجامعات والمعاهد الحكومية في مختلف المحافظات، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات الجامعية وتوفير كل متطلباتها لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن دعم مجالات البحث العلمي لأغراض التنمية.



كما تطرق الاجتماع لاستعراض المشروعات في مجال التربية والتعليم، حيث تم التأكيد على اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لضمان الارتقاء بمخرجات تلك المنظومة، حيث تضمنت المشروعات بناء عدد من المدارس، وإضافة فصول جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة المدربة.