news image نقل وملاحة

عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا

متابعات  أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف  المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينه

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news image اتصالات وتكنولوجيا

روسيا اليوم: الهاكرز يستطيعون إشعال الحرب العالمية الثالثة

متابعات يعتقد العلماء أن اختراق برامج الصواريخ الباليستية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية عالمية. ونشرت منظمة أبحاث "Chatham House" تقريرا بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مجموعة من الثغرات الأمنية الحرجة في منظومات الصواريخ الباليستية الأمريكية "Trident". ويشير التقرير إلى أن نظم التحكم الرقمي

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news image رياضة

ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

متابعات أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس. ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد

news image سيـــاســة

مسؤول أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز. وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”. وأمام ترامب حتى اليوم ال

استثمار

مدبولى يتابع مشروعات قطاعات الشباب والصحة والتعليم

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المال-خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة سير المشروعات التى يجرى تنفيذها في قطاعات: الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وذلك بحضور الوزراء المعنيين.

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن متابعة المشروعات يشغل ترتيباً متقدماً على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال الوقوف المستمر على معدلات التنفيذ أولاً بأول، والحرص على استكمال الأعمال المطلوبة لإتمام تلك المشروعات، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات في القطاعات المشار إليها، والتي تمت في مجال الشباب والرياضة إنشاء عدد من المنشآت الرياضية، وتطوير مراكز الشباب بالقرى والمراكز وتزويدها بملاعب حديثة، وبيوت الشباب بالمحافظات، وذلك من منطلق اهتمام الدولة برعاية النشء والشباب واحتضان طاقاتهم، إلى جانب رفع كفاءة البنية لتحتية في هذا المجال لزيادة قدرة مصر على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى الإقليمية والعالمية.

كما تناول الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات في مجال الصحة، وفي مقدمتها إقامة مستشفيات جديدة ورفع كفاءة أخرى، وذلك بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقدمها بصورة لائقة.

 وفي التعليم العالي تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها للتوسع في إقامة الجامعات والمعاهد الحكومية في مختلف المحافظات، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات الجامعية وتوفير كل متطلباتها لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن دعم مجالات البحث العلمي لأغراض التنمية.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض المشروعات في مجال التربية والتعليم، حيث تم التأكيد على اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لضمان الارتقاء بمخرجات تلك المنظومة، حيث تضمنت المشروعات بناء عدد من المدارس، وإضافة فصول جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة المدربة.
مجلس الوزراء
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